Тенге удивил рынок, обогнав сразу пять валют Азии

Рост цен на нефть неожиданно изменил баланс сил на валютном рынке Азии. Для большинства стран региона это стало ударом по национальным валютам, тогда как Казахстан получил преимущество. Почему так произошло, выяснял Zakon.kz.

С начала лета тенге укрепился к пяти валютам субконтинента. Наибольший прирост пришелся на японскую иену (+5,18%), далее следуют индийская рупия (+4,31%), филиппинский песо (+3,42%), индонезийская рупия (+2,74%) и южнокорейская вона (+1,67%).

Почему валюты Азии оказались под давлением

Главной причиной ослабления большинства валют региона стал рост мировых цен на нефть вследствие войны в Персидском заливе. Дополнительное давление создали ожидания дальнейшего повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США, что усилило позиции доллара, – утверждает экономист Эльдар Шамсутдинов. Общую картину происходящего подтверждают и публикации зарубежных аналитиков.

Наиболее заметно эта тенденция проявилась в Японии. Курс иены опустился до 163 за доллар – самого низкого уровня с 1986 года. Давление усиливают сохраняющаяся мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии и ожидания сохранения разницы процентных ставок между США и Японией.

Индийская рупия продолжает снижаться после максимума конца июня. По информации Bloomberg, несмотря на меры поддержки со стороны Резервного банка Индии почти на 80 млрд долларов, аналитики ожидают обновления исторического минимума. Одной из причин называют зависимость страны от импорта нефти, которая усиливает инфляционное давление.

Филиппинское песо вновь приблизилось к рекордно низким значениям. Помимо дорогой нефти, на курс влияют последствия Эль-Ниньо для сельского хозяйства и рост стоимости удобрений после обострения конфликта вокруг Ирана.

Индонезийская рупия, достигшая в июне исторического минимума – 18 190 за доллар США, сейчас торгуется около отметки 17 900-17 950, оставаясь менее чем в 2% от рекордно низкого уровня, пишет Reuters.

При этом южнокорейская вона и китайский юань выглядят устойчивее остальных валют региона. Вону поддержали повышение ставки Банком Кореи и приток иностранного капитала на фондовый рынок, а юань удерживают внутренние факторы китайской экономики, хотя темпы его укрепления в июле замедлились.

Почему Казахстан оказался в другой ситуации

Экономист Тулеген Аскаров связывает различную динамику валют со структурой экономик. По его словам, страны, экспортирующие нефть, получают дополнительную валютную выручку при росте мировых цен на сырье. Это поддерживает национальные валюты.

Для государств, импортирующих нефть, ситуация складывается иначе. Удорожание энергоносителей увеличивает расходы экономики, усиливает инфляцию и оказывает давление на национальные валюты.

Именно этим, по мнению эксперта, объясняется различие между динамикой тенге и большинства азиатских валют.

Как нефть влияет на тенге

Тулеген Аскаров отмечает, что даже развитие высокотехнологичных отраслей (например, в Корее или Японии) не отменяет значения энергетических ресурсов.

"Здесь сработало классическое правило экономики: каждая валюта должна быть подкреплена конкретным товаром. Тенге в 2026 году получил поддержку со стороны самого мощного энергетического ресурса – нефти". Тулеген Аскаров

Когда дорожает нефть, страны-экспортеры получают дополнительные доходы от внешней торговли. Для импортеров это означает рост затрат на закупку топлива, увеличение себестоимости продукции и усиление инфляционного давления. Эти процессы отражаются и на валютном рынке.

Надолго ли сохранится нынешний тренд?

По оценке экономиста, даже в случае снижения напряженности вокруг Ирана влияние нынешней ситуации быстро не исчезнет.

Геополитическая премия уже заложена в стоимость нефти, морских перевозок и страхования грузов. После деэскалации потребуется время, чтобы эти расходы вернулись к прежним уровням.

Поэтому, считает эксперт, факторы, поддерживающие валюты стран-экспортеров нефти, могут сохраняться еще несколько месяцев.

"Я полагаю, что рост цен на нефть и крепкая национальная валюта окажут влияние на формирование не только долгосрочных экономических прогнозов, но и на бюджет Казахстана на следующий год". Тулеген Аскаров

Ранее о сильнейшем влиянии "нефтяного фактора" на курс тенге высказались в правительстве Казахстана. Еще 1 апреля 2026 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил:

"Основная экспортная статья Казахстана – это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет", – сказал Сулейменов.

Во время конфликта вокруг Ирана цена нефти поднималась до 115-120 долларов за баррель. Позже произошел откат к уровням около 80 долларов, сегодня нефть снова торгуется по 92-94 доллара за баррель.