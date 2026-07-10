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Финансы

Рубль опустился ниже 6 тенге: что будет дальше с российской валютой

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:24 Фото: pixabay
После трех месяцев роста российская валюта неожиданно сменила направление. Рубль стремительно дешевеет к тенге, хотя еще в июне обновлял максимумы. Что изменилось на валютном рынке, выяснял Zakon.kz.

10 июля официальный курс рубля составляет 6,14 тенге. Но в обменных пунктах страны его в среднем покупают по 5,7 тенге, продают – по 5,85 тенге. На международном валютном рынке Forex в 14.00 по времени Астаны курс находится на отметке 5,9 тенге за рубль.

За полгода рубль пережил два резких разворота

В начале года российская валюта постепенно дешевела и к концу марта с позиции 6,8 кратковременно опускалась примерно до 5,6 тенге за рубль. Затем ситуация полностью изменилась: с апреля началось быстрое укрепление, которое продолжалось почти три месяца. В начале лета курс поднялся почти до 6,8 тенге, став максимальным за рассматриваемый период.

Однако удержаться на этих уровнях рубль не смог. Уже во второй половине июня началось новое снижение, и к началу июля большая часть предыдущего роста была утрачена. В результате, несмотря на сильное весеннее укрепление, за последние шесть месяцев российская валюта подешевела к тенге более чем на 6%.

Еще больше показательна динамика с мая 2026 года. После почти месяца стабильных колебаний вблизи 6,1-6,2 тенге за рубль российская валюта начала быстро укрепляться до 6,8 тенге и так же резко скатилась вниз, потеряв почти 11% только за 30 дней.

курс рубля, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:24

Фото: Zakon.kz

Почему рубль начал снижаться

Перелом на валютном рынке произошел именно в июне. Как следует из обзора Банка России, объем торгов иностранной валютой достиг 16,8 трлн рублей – максимального значения с декабря 2024 года. Среднедневной оборот также вырос до 799 млрд рублей, что стало рекордом с ноября прошлого года.

При этом российские экспортеры продолжали активно продавать валютную выручку. В июне объем чистых продаж иностранной валюты нефинансовыми компаниями составил 27,7 млрд долларов, что значительно превышает среднемесячный показатель за предыдущий год.

Одновременно резко вырос спрос на валюту со стороны импортеров. По данным ЦБ РФ, объем покупок иностранной валюты нефинансовыми компаниями увеличился за месяц на 24,1%.

В результате только за июнь российская валюта потеряла 9,5% к доллару США и 9,3% к китайскому юаню.

Что помогает российской валюте

Несмотря на июньское ослабление, большинство российских аналитиков не ожидают резкого падения курса в ближайшие недели.

Так, управляющий по анализу банковского и финансового рынков Богдан Зварич отмечает, что рубль продолжает поддерживать жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие объемы продажи валютной выручки экспортерами. По его словам, влияние недавнего снижения мировых цен на нефть может проявиться только в августе, когда сократится приток экспортной выручки.

Финансист Наталья Ващелюк также ожидает сохранения устойчивости рубля. По ее мнению, высокие процентные ставки продолжают поддерживать национальную валюту, а курс доллара в ближайшее время, вероятнее всего, останется в диапазоне 76-78 рублей.

Схожей оценки придерживаются и другие эксперты. Сейчас в РФ продолжается дивидендный сезон, в рамках которого крупные компании традиционно продают значительные объемы иностранной валюты для расчетов с акционерами.

Почему это важно для Казахстана

Тем временем тенге продолжает феерическое укрепление – валюта Казахстана вошла в пятерку самых укрепившихся денежных единиц мира по отношению к доллару (более подробно – в нашем материале "Что происходит с курсом тенге: ждать ли нового падения доллара").

Падение рубля даже на 6-7% прежде всего почувствовали жители приграничных районов и казахстанцы, побывавшие в России, – считает экономист Тулеген Аскаров.

"В начале июня путешественник из Казахстана в Россию покупал рубли по 6,7 или 6,8 тенге, а сегодня – по 5,8. Если бюджет поездки составлял миллион тенге, то сегодня выигрыш составит около 105-107 тысяч тенге".Тулеген Аскаров

Изменение курса рубля имеет значение не только для туристов или покупателей российских товаров. Российская валюта остается одной из основных во взаиморасчетах казахстанского бизнеса.

По данным Нацбанка Казахстана, рубль используют 64% предприятий обрабатывающей промышленности, 54,8% компаний торговли, 42% предприятий горнодобывающей отрасли, 38,9% организаций сельского хозяйства, 38,3% компаний транспорта и складирования, а также 29,5% предприятий строительного сектора.

Именно поэтому колебания курса российской валюты напрямую влияют на стоимость импортных товаров, расчеты между компаниями и издержки бизнеса по обе стороны границы.

Ранее мы рассказали, в каких регионах Казахстана больше всего продают и покупают российские рубли.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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