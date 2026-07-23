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Финансы

Почему один алматинец покупает товаров как четыре жителя Шымкента

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Почти треть всей розничной торговли Казахстана приходится на Алматы. Из-за этого официальная статистика может создать впечатление, что жители южной столицы покупают гораздо больше остальных казахстанцев. Zakon.kz выяснил, почему это не так.

Почти каждый третий чек – алматинский

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе-июне 2026 года совокупный объем торговли в Казахстане достиг 36,2 трлн тенге. В реальном выражении отрасль выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной вклад вновь обеспечила оптовая торговля. Ее объем составил 24,5 трлн тенге, а индекс физического объема – 106,6%. Розничная торговля оказалась заметно скромнее: 11,5 трлн тенге и рост на 3,8%.

При этом именно продукты питания стали главным "героем" розничной статистики. Продажи продовольственных товаров увеличились на 9,5%, тогда как непродовольственных – лишь на 1,3%.

Крупнейшим торговым центром страны остается Алматы. В первом полугодии на город пришлось 31,5% всей розничной торговли Казахстана и 35,2% оптового товарооборота.

В общем, доля регионов в объеме розничной торговли выглядит следующим образом:

  • Алматы – 31,5%
  • Астана – 13,7%
  • Карагандинская область – 7,1%
  • ВКО – 5,6%
  • Алматинская область – 5,5%
  • Актюбинская область – 4,9%
  • Павлодарская область – 4,1%
  • Костанайская область – 3,9%
  • ЗКО – 3,6%
  • Шымкент – 3,6%
  • Атырауская область – 3,3%
  • область Абай – 2,8%
  • Жамбылская область – 2,4%
  • Кызылординская область – 2,1%
  • Акмолинская область – 2,0%
  • СКО – 1,8%
  • Мангистауская область – 1,8%
  • Туркестанская область – 1,6%
  • область Жетысу – 1,4%
  • область Улытау – 0,8%.

Таким образом, почти половина всего розничного товарооборота страны приходится только на Алматы и Астану.

Цифры, которые вызывают вопросы

Интересную особенность официальной статистики заметили специалисты Energyрrom.kz, переложив общие данные по розничной торговле в расчете на одного жителя.

По итогам 2025 года средний показатель по Казахстану составил 1,36 млн тенге на человека. При этом разрыв между регионами оказался огромным.

Абсолютным лидером стал Алматы с показателем 4,08 млн тенге на человека. Далее следуют Астана (2,24 млн тенге), Восточно-Казахстанская область (2,21 млн) и Карагандинская область (1,64 млн). На другом конце списка расположились Жамбылская область (496,8 тыс. тенге), область Улытау (553,1 тыс.), область Жетысу (584,1 тыс.) и Туркестанская область, где объем розничной торговли составил всего 260,9 тыс. тенге на одного жителя.

Если воспринимать эти данные буквально, получается, что средний житель Алматы покупает товаров почти в четыре раза больше жителя Шымкента и почти в 16 раз больше жителя Туркестанской области. Именно этот вывод и вызывает больше всего вопросов.

Почему возникает такой разрыв

На первый взгляд столь большая разница выглядит неправдоподобной. Но, по нашему мнению, показатель "розничная торговля на душу населения" отражает не личные расходы жителей, а оборот предприятий розничной торговли, зарегистрированных в конкретном регионе.

Другими словами, если житель Туркестанской области приехал в Алматы и приобрел бытовую технику, одежду или смартфон, эта покупка увеличит оборот алматинских магазинов. В статистике она останется за Алматы, а не за регионом проживания покупателя.

Поэтому этот показатель характеризует прежде всего место совершения покупки, а не место жительства потребителя.

Таким образом, вывод о том, что алматинцы или астанчане покупают в 16 раз больше жителей Туркестанской области, был бы слишком прямолинейным. Статистика показывает всего лишь концентрацию торговли.

Чем больше в регионе крупных магазинов, торговых центров, логистических компаний и покупателей из других областей, тем выше оказывается оборот в расчете на одного жителя.

Так вот, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции, в Алматы насчитывается 177 крупных торговых объектов, тогда как в Шымкенте – 64.

Ранее мы сообщили, что именно внутренний спрос стал главным источником роста экономики Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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