Казахстан оказался в центре нового нефтяного кризиса: цена барреля Brent впервые с мая превысила 100 долларов

Временное сокращение добычи нефти в РК оказалось среди причин резкого роста мировых цен на сырье. Что происходит на рынке и какие последствия это может иметь для экономики страны, разбирался Zakon.kz.

Что подстегнуло стоимость нефти

Вечером 23 июля 2026 года цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE резко подпрыгнула до 101 доллара за баррель. Сегодня утром произошел небольшой отскок и на 11 утра по времени Астаны баррель нефти торгуется по 100,3 доллара. Таким образом, нефть впервые за несколько месяцев закрепилась выше психологически важной отметки в сто долларов.

По оценке Reuters, столь резкий рост стал результатом сразу нескольких событий, усиливших опасения относительно мировых поставок сырья.

"Цены на нефть марки Brent взлетели на фоне сокращения добычи в Казахстане и атак на танкеры в Красном море", – отмечает агентство.

Дополнительное давление на рынок оказывают сохраняющиеся риски для судоходства через Ормузский пролив. По данным аналитической компании Kpler, которые приводит Reuters, количество танкеров, проходящих через этот маршрут, сократилось до минимального уровня с мая.

Аналитики ING (Internationale Nederlanden Groep – крупный международный банк из Нидерландов, который работает во многих странах мира) также считают, что нынешняя ситуация стала наиболее серьезной угрозой поставкам нефти за все время конфликта на Ближнем Востоке.

"Потенциальные перебои в поставках, с которыми сейчас сталкивается рынок, масштабнее, чем когда-либо за время войны", – говорится в обзоре ING.

Фото: Zakon.kz

Почему пришлось сократить добычу

Одним из факторов, на которые обратил внимание рынок, стало временное снижение добычи нефти в Казахстане.

Как сообщили в Министерстве энергетики РК, после атаки беспилотника на танкер NELSA, находившийся под погрузкой на морском терминале КТК, перевалка нефти была временно остановлена из соображений безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что производственные объекты консорциума находятся в исправном состоянии и готовы возобновить работу после нормализации обстановки. Однако ограничения на прием нефти вынудили нефтедобывающие компании скорректировать объемы добычи.

"Данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов", – сообщили в Минэнерго.

По оценке Reuters, после остановки черноморского терминала КТК добыча нефти в Казахстане сократилась более чем на 20 процентов.

Через систему КТК проходит около 2% мировых ежедневных поставок нефти, поэтому любые перебои с экспортом сразу отражаются на настроениях участников рынка.

Сколько теряется денег

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов отмечает, что проблемы с экспортной инфраструктурой привели к заметному снижению добычи.

"В первом полугодии 2026 года добыча нефти снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом уровень недополученной выручки и расходы составляют около трех – трех с половиной миллиардов долларов, из которых как минимум треть – потери нашего бюджета и Нацфонда". Олжас Байдильдинов

По данным специалиста, за шесть месяцев в Казахстане было добыто 45,7 млн тонн нефти и газоконденсата против 49,9 млн тонн годом ранее. Снижение добычи эксперт связывает с последствиями атак на инфраструктуру КТК, Оренбургский газоперерабатывающий завод и другие объекты.

Что будет с ценами на нефть дальше

Инвестиционный банк Goldman Sachs допускает дальнейшее удорожание нефти. По его оценке, если перебои с судоходством через Ормузский пролив сохранятся до конца 2027 года, стоимость Brent в четвертом квартале может превысить 120 долларов за баррель.

При этом долгосрочные ожидания рынка остаются более сдержанными. Согласно последнему опросу Нацбанка, эксперты прогнозируют среднюю цену Brent в 2026 году на уровне 84,6 доллара за баррель, в 2027 году – 75 долларов, а в 2028 году – 71,8 доллара.

Дорогая нефть поддерживает тенге

Ассоциация финансистов Казахстана подчеркивает, что сегодня баланс спроса и предложения на валютном рынке сместился в сторону покупателей национальной валюты. Аналитики связывают это с ожиданиями сохранения жесткой денежно-кредитной политики, ростом нефтяных котировок и увеличением продаж иностранной валюты экспортерами.

В результате доллар на международном рынке Forex торгуется вблизи отметки 473 тенге.

Впрочем, вряд ли крепкий курс тенге успокоит правительство страны. Пока экспорт через КТК работает с ограничениями, республика не может в полной мере воспользоваться ростом мировых цен. Поэтому дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть не только от событий на Ближнем Востоке, но и от того, насколько быстро удастся восстановить стабильные поставки казахстанской нефти.

Ранее мы сообщили, что семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, уже договорились увеличить добычу в августе на 188 тысяч баррелей в сутки, подчеркнув при этом, что готовы скорректировать решение в зависимости от ситуации на рынке.