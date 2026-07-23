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События

Атака беспилотников на танкеры КТК: в Минэнерго заявили о снижении добычи нефти в Казахстане

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 17:28 Фото: cpc.ru
В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана сегодня, 23 июля 2026 года, дали официальный комментарий касательно функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и объемов добычи нефти, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время, по данным Минэнерго, погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки.

"В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело к временному снижению объемов добычи нефти. Данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов".Пресс-служба МЭ РК

Отмечается, что Минэнерго РК находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами.

"В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки".Пресс-служба МЭ РК

В ночь на 20 июля 2026 года на танкере NELSA, который находился под погрузкой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, возник пожар в результате атаки беспилотника. В КТК отметили, что после предыдущей атаки на гражданские танкеры погрузка нефти грузоотправителей из Казахстана и США была возобновлена вечером 19 июля.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 17:28
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Днем ранее в МИД Казахстана заявили, что ведомство решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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