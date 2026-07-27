В Казахстане снизились ставки по кредитам для бизнеса

Банки Казахстана значительно нарастили кредитование корпоративного сектора. Объем новых займов, выданных предприятиям, превысил 2,5 трлн тенге, что стало самым высоким показателем с начала года, сообщает Zakon.kz.

Бизнес занял рекордную сумму

По данным Национального банка РК, в июне банки выдали юридическим лицам кредиты на 2,52 трлн тенге. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 1,74 трлн тенге. Таким образом, всего за месяц объем нового кредитования бизнеса увеличился почти на 45%.

Одновременно вырос и общий объем банковского кредитования экономики. Если в мае банки выдали заемщикам 3,21 трлн тенге, то в июне – уже 4,37 трлн тенге, обновив максимум с начала 2026 года.

Главным источником роста июньского кредитования стали именно предприятия. За месяц банки выдали бизнесу 2,52 трлн тенге, тогда как населению 1,85 трлн тенге. Таким образом, на корпоративный сектор пришлось около 58% всех новых кредитов, выданных экономике.

Статистика также показывает увеличение объемов кредитования различных категорий бизнеса – малого, среднего и крупного.

Малые предприятия привлекли 1,01 трлн тенге против 732,5 млрд тенге месяцем ранее, средние – 444,6 млрд против 269,4 млрд, крупные – 1,07 трлн против 738,8 млрд тенге. Наибольший прирост в абсолютном выражении пришелся на крупный бизнес

Таким образом, общий объем выдачи вырос на 780 млрд тенге всего за один месяц.

Одновременно заметно увеличился объем кредитов, выданных в иностранной валюте. Если в мае корпоративные заемщики получили около 431 млрд тенге в валютном эквиваленте, то в июне этот показатель вырос примерно до 813 млрд тенге. Это стало самым резким изменением структуры корпоративного кредитования за первое полугодие.

Деньги стали немного дешевле

Рост кредитования происходил на фоне снижения стоимости новых займов.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте, снизилась с 22,0% в мае до 21,1% в июне.

Общее удешевление кредитов совпало по времени с июньским снижением базовой ставки Национального банка до 16,75%, после которого банки начали постепенно корректировать стоимость финансирования для клиентов.

В целом июньские данные показывают на оживление экономики страны: после относительно спокойного мая предприятия заметно увеличили спрос на банковские кредиты. В результате именно корпоративный сектор стал главным источником роста кредитования экономики в целом.

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