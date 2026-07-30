Как накопить 100 миллионов тенге: инвестор показал реальные расчеты

Многие уверены, что для финансовой свободы нужен как минимум миллион долларов, другие вообще считают, что стать полностью финансово независимым невозможно. Между тем расчеты показывают, что выйти на пассивный доход можно, располагая значительно меньшей суммой, сообщает Zakon.kz.

Цена зависит от желаний

Ответ на вопрос: "Сколько денег нужно накопить, чтобы больше не зависеть от работодателя?" зависит от образа жизни и расходов каждого человека. Финансовый консультант Турар Абди в качестве сильно усредненной отправной точки предлагает использовать медианную зарплату.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в первом квартале 2026 года медианная зарплата в Казахстане составила 331 527 тенге в месяц. Именно такую сумму эксперт взял за основу, поскольку она лучше отражает доходы большинства работающих казахстанцев.

"Официальная средняя зарплата завышена за счет высоких доходов в отдельных отраслях. А медианная зарплата показывает реальную середину: половина работников получает больше этой суммы, половина – меньше". Турар Абди

Если исходить из этой суммы, то для получения пассивного дохода необходимо сформировать капитал, который будет приносить 331 500 тенге в месяц (или 3 978 000 тенге в год) пассивного дохода. Дальше все зависит от того, каким способом человек собирается инвестировать.

100 миллионов или всего 20?

Первый сценарий основан на классическом правиле 4%, которое широко применяется на мировом фондовом рынке. Оно предполагает, что инвестор может ежегодно изымать около 4% стоимости своего портфеля, не разрушая капитал в долгосрочной перспективе.

При таком подходе для получения дохода на уровне медианной зарплаты потребуется около 99,5 млн тенге.

Однако существует и второй вариант. Если использовать казахстанские депозиты и облигации, доходность которых сегодня достигает 20-22% годовых в тенге, необходимый капитал сокращается почти в пять раз – до 18-20 млн тенге.

"Локальный рынок позволяет выйти на пассивный доход с гораздо меньшей суммой. Но высокая доходность всегда сопровождается более высокими валютными и инфляционными рисками". Турар Абди

Сколько откладывать каждый месяц?

Сто миллионов тенге выглядят внушительной суммой, но при долгосрочном инвестировании эта цель уже не кажется фантастической. Главный союзник инвестора – время.

Если начать откладывать деньги в 30 лет , то к 50 годам можно сформировать капитал почти в 100 млн тенге, инвестируя около 120 тыс. тенге в месяц.

, то к 50 годам можно сформировать капитал почти в 100 млн тенге, инвестируя около 120 тыс. тенге в месяц. Если же отложить старт на пять лет , ежемесячный взнос вырастет примерно до 200 тыс. тенге.

, ежемесячный взнос вырастет примерно до 200 тыс. тенге. При горизонте 10 лет вклад достигнет уже 430 тыс. тенге.

Гораздо доступнее выглядит второй сценарий. Для формирования капитала 18-20 млн тенге, который, по расчетам специалиста, способен обеспечить аналогичный пассивный доход при использовании высокодоходных инструментов, достаточно инвестировать около 40 тыс. тенге в месяц на протяжении 15 лет или 83 тыс. тенге при горизонте 10 лет. Даже пятилетний план остается реалистичным, хотя потребует уже около 235 тыс. тенге ежемесячно.

Такой подход показывает простую закономерность: чем раньше человек начинает инвестировать, тем больше за него работает сложный процент и тем меньше денег приходится откладывать из собственного кармана каждый месяц.

Отдельно эксперт обращает внимание на динамику индекса KASE. После снижения на 11,5% в 2022 году рынок быстро восстановился: в 2023 году индекс прибавил 28,8%, в 2024-м – 33,2%, в 2025-м – 26,1%, а с начала 2026 года вырос еще примерно на 10%.

"В результате средняя доходность за последние годы оказалась около 15% годовых, что позволяет рассчитывать на формирование капитала заметно быстрее, чем многие ожидают". Турар Абди

Почему не стоит бояться инфляции

Одним из самых популярных аргументов против долгосрочных инвестиций остается инфляция. Многие считают, что через 10 или 15 лет сегодняшние суммы уже не будут иметь прежней покупательной способности.

Турар Абди соглашается, что инфляция действительно остается серьезным риском, однако считает отказ от инвестиций еще большей ошибкой.

"Отказаться от инвестиций из-за страха инфляции – все равно что не выходить из дома из-за страха попасть под дождь. Инвестируя, вы создаете щит, который защищает и наращивает ваши деньги", – говорит он.

Эксперт подчеркивает, что строить весь капитал исключительно на высокодоходных тенговых инструментах не стоит.

Разумный портфель должен быть сбалансирован: твердая валютная основа в глобальных ETF плюс локальные тенговые инструменты – акции и облигации.

При этом главный вывод остается неизменным: решающую роль играет не размер первой инвестиции, а регулярность вложений и длительный срок. И сложный процент постепенно превратит небольшие ежемесячные суммы в серьезные накопления.

Инвестировать можно со школьных лет

Добавим к расчетам финансиста интересные подробности. Представители поколения Z (зумеры, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год) заметно раньше приходят на фондовый рынок. По данным Всемирного экономического форума (WEF), около 6% из них начали инвестировать еще в школьные годы, тогда как среди предыдущих поколений таких было всего 1-2%. Еще 30% сделали первые вложения во время учебы в вузе или сразу после нее. Среди миллениалов (1981-1996 годов рождения) этот показатель вдвое ниже (15%).

Молодые инвесторы также чаще уверены в своих знаниях и активнее выходят на зарубежные рынки.

Почти 40% зумеров и миллениалов уверены, что хорошо разбираются в инвестициях, а около 45% вкладывают средства в иностранные активы.

Среди поколения X (1965-1980 годы рождения) и бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения) эти показатели значительно ниже – 27-20% и около 35% соответственно.

В то же время в WEF отмечают, что молодые инвесторы реже диверсифицируют свои портфели, что может быть связано как с меньшим опытом, так и с большей склонностью к риску.

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