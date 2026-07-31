Рост цен на продукты в Казахстане снизился в четыре раза: но есть нюансы
Инфляция остановилась и пошла вниз
По данным БНС АСПиР РК, годовой рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил всего 2,4%. Для сравнения: в конце июля прошлого года годовая инфляция по этой группе достигала 9,4%.
Таким образом, за год темпы роста цен снизились почти в четыре раза.
При этом с начала 2026 года социально значимые продукты подорожали всего на 1,7%, за июль в целом подешевели на 0,3%, а за последнюю неделю – еще на 0,1%.
Мясо остается главным источником роста цен
Самым подорожавшим продуктом за год стала баранина. Средний рост цен составил 27,7%. Следом идут:
- говядина на кости: +15,6%;
- мясной фарш: +15,3%;
- соль: +14,9%;
- куриные окорочка: +14,6%;
- яйца: +14,4%;
- говядина без кости и конина: +14%;
- сливочное масло: +12,5%.
При этом в отдельных городах рост оказался выше среднереспубликанского.
Так, баранина за год подорожала:
- в Уральске – на 48,8%;
- в Кызылорде – на 47,2%;
- в Семее – на 45%;
- в Астане – на 40,5%.
Говядина на кости сильнее всего выросла в цене в Таразе – сразу на 33,3%.
Овощи перевернули статистику
Совсем иначе складывается ситуация на рынке овощей.
По сравнению с прошлым годом:
- огурцы подешевели на 31,6%;
- помидоры – на 26,5%;
- яблоки – на 4,7%;
- рис – на 4,1%;
- капуста – на 2,9%;
- репчатый лук – на 10,9%.
Где продукты стоят дороже всего
Разница в стоимости одних и тех же товаров между регионами остается значительной.
Например, килограмм говядины на кости стоит:
- 4150 тенге в Алматы;
- 4131 тенге в Таразе;
- 4054 тенге в Павлодаре.
При этом в Атырау средняя цена составляет 3402 тенге, а в Туркестане – 3405 тенге.
Самое дорогое сливочное масло продается в Актобе, где килограмм стоит 7631 тенге. Для сравнения: в Караганде его можно купить в среднем за 4263 тенге, а в Семее – за 4674 тенге.
Самые дорогие яйца оказались в Шымкенте – 689 тенге за десяток. Далее идут Тараз (650 тенге) и Костанай (648 тенге). Самые низкие цены зафиксированы в Усть-Каменогорске (475 тенге) и Уральске (477 тенге).
Картофель дороже всего стоит в Семее – 371 тенге за килограмм. В Кокшетау он продается в среднем по 344 тенге, тогда как в Туркестане – по 219 тенге, а в Петропавловске – по 234 тенге.
Итог простой. В результате снижения цен на большую часть списка СЗПТ общий индекс за неделю снизился на 0,1%. Исключение – мясо, особенно баранина. Нынешнее замедление инфляции во многом стало результатом сезонного удешевления овощей. Осенью, когда этот фактор исчезнет, станет понятна динамика.
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