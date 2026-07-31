Рост цен на продукты в Казахстане снизился в четыре раза: но есть нюансы

Любая хозяйка замечает изменения цен в магазинах раньше, чем выходят отчеты статистики. Но лето 2026 года оказалось непохожим на прошлогоднее, и ожидания покупателей совпали с официальными данными. Что происходит на продовольственном рынке страны, выяснил Zakon.kz.

Инфляция остановилась и пошла вниз

По данным БНС АСПиР РК, годовой рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил всего 2,4%. Для сравнения: в конце июля прошлого года годовая инфляция по этой группе достигала 9,4%.

Таким образом, за год темпы роста цен снизились почти в четыре раза.

При этом с начала 2026 года социально значимые продукты подорожали всего на 1,7%, за июль в целом подешевели на 0,3%, а за последнюю неделю – еще на 0,1%.

Мясо остается главным источником роста цен

Самым подорожавшим продуктом за год стала баранина. Средний рост цен составил 27,7%. Следом идут:

говядина на кости: +15,6%;

мясной фарш: +15,3%;

соль: +14,9%;

куриные окорочка: +14,6%;

яйца: +14,4%;

говядина без кости и конина: +14%;

сливочное масло: +12,5%.

При этом в отдельных городах рост оказался выше среднереспубликанского.

Так, баранина за год подорожала:

в Уральске – на 48,8%;

в Кызылорде – на 47,2%;

в Семее – на 45%;

в Астане – на 40,5%.

Говядина на кости сильнее всего выросла в цене в Таразе – сразу на 33,3%.

Овощи перевернули статистику

Совсем иначе складывается ситуация на рынке овощей.

По сравнению с прошлым годом:

огурцы подешевели на 31,6%;

помидоры – на 26,5%;

яблоки – на 4,7%;

рис – на 4,1%;

капуста – на 2,9%;

репчатый лук – на 10,9%.

Где продукты стоят дороже всего

Разница в стоимости одних и тех же товаров между регионами остается значительной.

Например, килограмм говядины на кости стоит:

4150 тенге в Алматы;

4131 тенге в Таразе;

4054 тенге в Павлодаре.

При этом в Атырау средняя цена составляет 3402 тенге, а в Туркестане – 3405 тенге.

Самое дорогое сливочное масло продается в Актобе, где килограмм стоит 7631 тенге. Для сравнения: в Караганде его можно купить в среднем за 4263 тенге, а в Семее – за 4674 тенге.

Самые дорогие яйца оказались в Шымкенте – 689 тенге за десяток. Далее идут Тараз (650 тенге) и Костанай (648 тенге). Самые низкие цены зафиксированы в Усть-Каменогорске (475 тенге) и Уральске (477 тенге).

Картофель дороже всего стоит в Семее – 371 тенге за килограмм. В Кокшетау он продается в среднем по 344 тенге, тогда как в Туркестане – по 219 тенге, а в Петропавловске – по 234 тенге.

Итог простой. В результате снижения цен на большую часть списка СЗПТ общий индекс за неделю снизился на 0,1%. Исключение – мясо, особенно баранина. Нынешнее замедление инфляции во многом стало результатом сезонного удешевления овощей. Осенью, когда этот фактор исчезнет, станет понятна динамика.

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