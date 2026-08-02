Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 августа

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 2 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 473,81 тенге; евро – 546,04 тенге; российский рубль – 5,97 тенге; китайский юань – 70,15 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

469 тенге на покупку, 476 тенге на продажу.

Курс евро:

537 тенге на покупку, 547 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,6 тенге на покупку, 5,8 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

472,6 тенге на покупку, 474,66 тенге на продажу.

Курс евро:

542,58 тенге на покупку, 547,91 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,62 тенге на покупку, 5,76 тенге на продажу.

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