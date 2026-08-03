Казахстанцы снова скупают доллары: продажи в обменниках выросли вдвое

С начала 2026 года спрос на наличную валюту в Казахстане уже дважды резко менял направление. Если зимой интерес к доллару подогрело укрепление тенге, то летом для массовой скупки американских денег появилась совсем другая причина, сообщает Zakon.kz.

Сначала обменник, потом – чемодан

Согласно данным Нацбанка Казахстана, в июне граждане страны купили наличных долларов США через обменные пункты на 126,5 млрд тенге. По сравнению с маем, когда показатель нетто-продаж был на уровне 65,3 млрд тенге, спрос вырос на 61,2 млрд тенге, или на 93,7%.

Одновременно увеличился интерес и к европейской валюте. Чистая продажа евро выросла с 11,6 млрд до 25,7 млрд тенге.

Наиболее вероятной причиной июньского всплеска стало начало сезона отпусков, – считают в регуляторе. Летом традиционно увеличивается число зарубежных поездок, а вместе с ними растет спрос на наличную валюту.

В пользу этого говорит и динамика сразу двух наиболее востребованных валют. Если бы причиной был исключительно курс доллара, столь заметного роста покупок евро могло бы и не произойти.

Алматы ушел в отрыв

Почти половина всех нетто-продаж долларов в июне пришлась на южную столицу.

Лидерами по объему покупки американской валюты стали:

Алматы: 58,3 млрд тенге;

Шымкент: 27,2 млрд тенге;

Атырауская область: 8,6 млрд тенге;

Мангистауская область: 8,3 млрд тенге;

Актюбинская область: 5,9 млрд тенге.

В то же время в ряде регионов население, наоборот, продавало долларов больше, чем покупало. Такая ситуация сложилась в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.

Доллар уже "показывал характер"

Июньский показатель оказался вторым по величине с начала года. Более высокий спрос на наличные доллары Нацбанк фиксировал только в январе, когда через обменные пункты было куплено валюты на 150,3 млрд тенге.

Однако причины тогда были другими: 2025 год сопровождался заметным ослаблением тенге, а осеннее укрепление национальной валюты многие восприняли как возможность купить подешевевший доллар. После этого интерес к наличной валюте постепенно снижался и к маю достиг минимальных значений. Июнь показал новую волну спроса. На этот раз ее главным фактором, судя по динамике рынка, стало начало отпускного сезона.

Отметим, что сегодня доллары продают в среднем в Астане по 476 тенге, в Алматы – по 475,7 и в Шымкенте по 475,8 тенге.