Казахстанцы снова скупают доллары: продажи в обменниках выросли вдвое
Сначала обменник, потом – чемодан
Согласно данным Нацбанка Казахстана, в июне граждане страны купили наличных долларов США через обменные пункты на 126,5 млрд тенге. По сравнению с маем, когда показатель нетто-продаж был на уровне 65,3 млрд тенге, спрос вырос на 61,2 млрд тенге, или на 93,7%.
Одновременно увеличился интерес и к европейской валюте. Чистая продажа евро выросла с 11,6 млрд до 25,7 млрд тенге.
Наиболее вероятной причиной июньского всплеска стало начало сезона отпусков, – считают в регуляторе. Летом традиционно увеличивается число зарубежных поездок, а вместе с ними растет спрос на наличную валюту.
В пользу этого говорит и динамика сразу двух наиболее востребованных валют. Если бы причиной был исключительно курс доллара, столь заметного роста покупок евро могло бы и не произойти.
Алматы ушел в отрыв
Почти половина всех нетто-продаж долларов в июне пришлась на южную столицу.
Лидерами по объему покупки американской валюты стали:
- Алматы: 58,3 млрд тенге;
- Шымкент: 27,2 млрд тенге;
- Атырауская область: 8,6 млрд тенге;
- Мангистауская область: 8,3 млрд тенге;
- Актюбинская область: 5,9 млрд тенге.
В то же время в ряде регионов население, наоборот, продавало долларов больше, чем покупало. Такая ситуация сложилась в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.
Доллар уже "показывал характер"
Июньский показатель оказался вторым по величине с начала года. Более высокий спрос на наличные доллары Нацбанк фиксировал только в январе, когда через обменные пункты было куплено валюты на 150,3 млрд тенге.
Однако причины тогда были другими: 2025 год сопровождался заметным ослаблением тенге, а осеннее укрепление национальной валюты многие восприняли как возможность купить подешевевший доллар. После этого интерес к наличной валюте постепенно снижался и к маю достиг минимальных значений. Июнь показал новую волну спроса. На этот раз ее главным фактором, судя по динамике рынка, стало начало отпускного сезона.
Отметим, что сегодня доллары продают в среднем в Астане по 476 тенге, в Алматы – по 475,7 и в Шымкенте по 475,8 тенге.