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Финансы

Курс доллара вырос на торгах 3 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,38 тенге, поднявшись на 1,57 тенге.

Курс российского рубля чуть опустился – до 5,93 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,23 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,2-475,2 тенге, евро – по 541,6-546,7 тенге, рубли – по 5,6-5,74 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 4,64%, до 83,85 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 5,81%, до 79,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 473,59 тенге, евро – 544,68 тенге, рубля – 5,94 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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