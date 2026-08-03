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Мир

Главная река Германии обмелела до рекордного уровня

Рейн, река, лодка , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:12 Фото: pexels
Рейн – самая крупная и главная река Германии – обмелела до рекордно низкого уровня в начале августа 2026 года, поставив под угрозу всю речную логистику и экономику страны, сообщает Zakon.kz.

Минимальный уровень зафиксирован на трех участках реки.

"Уровень воды опустился до исторического минимума. В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кёльне зафиксированы рекордно низкие показатели", – говорится в публикации немецкой газеты, слова которой приводит издание РИА Новости.

Федеральное управление водных путей и судоходства Германии опубликовало данные на ключевых гидропостах:

  • Кёльн: водомер опустился до 68 см, побив предыдущий исторический минимум октября 2018 года.
  • Дюссельдорф: уровень воды упал до критической отметки в 21 см.
  • Рурорт (Дуйсбург): зарегистрирован показатель в 149 см, что также ниже прошлых рекордов.

Из-за сложившейся ситуации баржи загружаются лишь на 20%, чтобы не сесть на мель. Кризис тормозит доставку угля, сырья и грозит падением ВВП Германии на 0,2%. Синоптики, к сожалению, пока не обещают спасительных дождей.

Рейн используется для доставки угля на ТЭЦ и охлаждения электростанций. Аналогичные проблемы испытывают и другие реки – например, из-за обмеления Дуная в Венгрии уже частично приостанавливала работу АЭС "Пакш".

Обмелению предшествовали сильная жара и долгая засуха в Европе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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