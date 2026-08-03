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Финансы

Рост цен на 334% произошел в мире на этот популярный продукт: как обстоят дела в Казахстане

Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, куриные яйца, яйцо, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
В июле 2026 года самым подорожавшим в мире товаром стали куриные яйца, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. На американской бирже яйца подорожали за июль на 334%.

Среди другой сельскохозяйственной продукции существенный рост показал овес – мировые цены на него выросли на 15,5%, а также пшеница с ростом на 10,4%.

Среди промышленных товаров самый быстрый рост стоимости в мире показали карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и стирол, нужный для получения синтетических каучуков и пластика, – на 18,6%.

Самыми подорожавшими энергетическими товарами стали нефть марки Urals – на 50,5% за последний месяц, газ в Великобритании – на 44% и в Европе – на 39%.

Сильнее всего подешевели в июле апельсиновый сок – на 14,8%, литий – на 10,6% и чай на индийском рынке – на 9,7%.

Что касается Казахстана, то здесь ситуация с ценами на яйца противоположная. В июле 2026 года зафиксировано снижение стоимости на 1,4%.

Какая картина с ростом и снижением цен на отдельные виды товаров сложилась в Казахстане в прошлом месяце, можно узнать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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