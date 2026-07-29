Каким будет курс доллара в августе 2026 года: три сценария от экспертов

После снижения базовой ставки Национальным банком до 16,75% внимание рынка приковано к курсу тенге. Что будет с долларом в августе, какие риски видят финансисты, разбирался Zakon.kz.

Сегодня официальный курс доллара составляет 476,75 тенге за доллар. На международном рынке Forex американская валюта торгуется около 477 тенге, а в обменных пунктах ее продажа приблизилась к 478 тенге. Несмотря на небольшие колебания, тенге пока остается заметно крепче ожиданий большинства аналитиков, которые еще в начале июля 2026 года прогнозировали курс выше 480 тенге.

Какие риски для тенге видит Нацбанк

В конце июля НБРК снизил базовую ставку до 16,75%, сохранив при этом осторожную оценку ситуации. Регулятор отмечает, что баланс рисков для инфляции по-прежнему остается проинфляционным, но замедление роста цен уже ощущается.

"Дезинфляции способствуют повышение минимальных резервных требований, операции по зеркалированию и принятые меры, связанные с регулированием потребительского кредитования". Нацбанк Казахстана

Среди внешних угроз Нацбанк выделяет волатильность мировых товарных рынков, прежде всего нефтяного, геополитическую напряженность, а также инфляционные процессы в крупнейших экономиках и денежно-кредитную политику ведущих мировых центробанков. Отдельное внимание уделяется ситуации вокруг нефтяного экспорта Казахстана, поскольку любые перебои способны сказаться на валютных поступлениях.

Одновременно регулятор видит и факторы, поддерживающие национальную валюту.

Годовая инфляция продолжает снижаться, укрепление тенге помогает сдерживать рост цен, а текущие денежно-кредитные условия, несмотря на снижение ставки, по-прежнему оцениваются как умеренно жесткие.

Дополнительной поддержкой остается базовый прогноз (июнь 2026 года) по нефти Brent на уровне около 90 долларов за баррель до конца этого года.

Таким образом, Нацбанк не дает прямого прогноза по курсу доллара, однако из его оценки следует, что при сохранении текущих внешних условий оснований для резкого ослабления тенге регулятор не видит. Это подтверждают слова председателя НБРК Тимура Сулейменова.

"Исходя из простого экономического и рыночного анализа, курс доллара сильно меняться не будет. У него есть свои сезонности... за это должен отвечать рынок", – сказал глава Нацбанка.

Курс будет выше нынешнего, но без резких изменений

По данным июльского опроса Ассоциации финансистов Казахстана, к началу августа 2026 года курс доллара ожидался на уровне 483,3 тенге. Сейчас американская валюта торгуется заметно ниже этого значения, что говорит о более сильных позициях нацвалюты.

Эксперты связывают это с сохраняющейся привлекательностью тенговых инструментов, ростом предложения иностранной валюты и повышенной геополитической премией в нефтяном секторе.

"Поддержку котировкам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, тогда как увеличение добычи странами ОПЕК+ ограничивает потенциал дальнейшего роста цен". АФК

При этом в ассоциации ожидают дальнейшего замедления инфляции и допускают продолжение цикла снижения базовой ставки. Прогноз по ставке через год пересмотрен до 14,75%, однако реальная доходность тенговых активов, по оценке аналитиков, останется положительной.

Для скачка доллара нужен "идеальный шторм"

Финансист Расул Рысмамбетов разделяет факторы, которые способны ослабить тенге, и обстоятельства, поддерживающие национальную валюту.

Первое – снижение цен на нефть.

"Для сырьевого Казахстана это все еще главный внешний фактор. Если Brent закрепится ниже 65 долларов, предложение валютной выручки сократится". Расул Рысмамбетов

Следующий риск – сильный доллар. Если ФРС сохранит жесткую риторику, индекс доллара способен укрепиться, а валюты развивающихся стран обычно испытывают давление. Но тут вероятность низка. Скорее ФРС будет снижать ставку, ослабляя доллар.

В пользу сильного тенге к доллару финансист выделяет другие факторы.

"У нас высокая реальная доходность тенговых активов. Даже после снижения ставки все еще выгодно заводить валюту в Казахстан и после обмена вкладывать ее в местные ценные бумаги". Расул Рысмамбетов

При этом эксперт подчеркивает, что Нацбанк готов вмешиваться при чрезмерных спекуляциях внутренних и внешних игроков – это тоже придает стабильности курсу.

Аналитик считает, что в августе волатильность вероятна. Но рынок сейчас выглядит достаточно сбалансированным и управляемым.

"Чтобы курс резко ушел вверх, должно совпасть сразу несколько негативных факторов с большой амплитудой: падение нефти (маловероятно), укрепление доллара (маловероятно), ухудшение глобального аппетита к риску и рост внутреннего спроса на валюту (вероятно лишь к концу года)". Расул Рысмамбетов

Если этого не произойдет, наиболее вероятным сценарием останутся умеренные колебания вокруг нынешнего уровня.

"Также не стоит забывать, что август – электоральный месяц, месяц голосования. Думаю, никому не дадут баловаться с валютой". Расул Рысмамбетов

Таким образом, оценки экспертов различаются прежде всего в степени влияния отдельных факторов. Нацбанк обращает внимание на внешние риски и инфляцию, АФК ожидает сохранения относительно стабильного курса, а Расул Рысмамбетов считает, что для резкого ослабления тенге потребуется одновременное совпадение сразу нескольких неблагоприятных событий.

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