Стоимость золота снова подскочила
Золото обновило свой исторический максимум на фоне обострения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система США продолжит понижать процентные ставки, пишет CNBC.
По его информации, инвесторы проигнорировали новую эскалацию в Ормузском проливе, что могло усилить инфляцию через рост цен на энергоносители.
На этой неделе наблюдался большой приток средств в биржевые инвестиционные фонды Китая. Именно золото становится более востребованным средством сбережения и защиты от нестабильности, отмечают аналитики.
Со слов иностранных экспертов, рынок ожидает два понижения ставки до конца 2026 года. К тому же действующий президент США Дональд Трамп выступает за смягчение денежно-кредитной политики.
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