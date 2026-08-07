Стоимость золота снова подскочила

Биржевая цена на золото существенно выросла. 7 августа 2026 года на торгах к 18:01 по времени Астаны декабрьские фьючерсы на COMEX подорожали почти на 3%, до $4356,28 за унцию. В прошлый раз выше отметки 4400 долларов стоимость поднималась 17 июня, сообщает Zakon.kz.

Золото обновило свой исторический максимум на фоне обострения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система США продолжит понижать процентные ставки, пишет CNBC.

По его информации, инвесторы проигнорировали новую эскалацию в Ормузском проливе, что могло усилить инфляцию через рост цен на энергоносители.

На этой неделе наблюдался большой приток средств в биржевые инвестиционные фонды Китая. Именно золото становится более востребованным средством сбережения и защиты от нестабильности, отмечают аналитики.

Со слов иностранных экспертов, рынок ожидает два понижения ставки до конца 2026 года. К тому же действующий президент США Дональд Трамп выступает за смягчение денежно-кредитной политики.

Ранее Zakon.kz пояснял, почему растут цены на металл в мире и в Казахстане.