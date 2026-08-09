Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 августа
Фото: freepik
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 9 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,68 тенге; евро – 541,26 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 69,08 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
466 тенге на покупку, 473 тенге на продажу.
Курс евро:
534 тенге на покупку, 544 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,45 тенге на покупку, 5,65 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
468,57 тенге на покупку, 470,68 тенге на продажу.
Курс евро:
538,44 тенге на покупку, 543,79 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,44 тенге на покупку, 5,59 тенге на продажу.
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