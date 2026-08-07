Доллар подешевел почти на 70 тенге за год: что будет с курсом дальше

За последний год тенге заметно укрепился ко всем основным мировым валютам. Нашу валюту одновременно поддержали высокие цены на нефть, значительное предложение экспортной выручки и операции Нацбанка. Почему доллар продолжает дешеветь и может ли эта тенденция сохраниться, выяснял Zakon.kz.

Крутое пике трех валют

12 месяцев назад, 7 августа 2025 года, доллар стоил 536,58 тенге. Сегодня официальный курс составляет 467,48 тенге. За год американская валюта подешевела сразу на 69,10 тенге, или на 12,9%.

Еще сильнее изменился курс евро. Если год назад европейская валюта стоила 622,75 тенге, то сейчас – 539,52 тенге. Снижение составило 83,23 тенге, или 13,4%.

Российский рубль за тот же период снизился с 6,71 до 5,73 тенге. Это означает укрепление тенге на 14,6%.

Такая динамика показывает, что тенге заметно усилил позиции практически ко всем основным валютам, которые традиционно используют казахстанцы для сбережений, поездок и расчетов.

Мало того, в апреле тенге вошел в топ-5 самых быстро крепнущих валют планеты.

Летний прорыв

Если посмотреть на динамику торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE, становится заметно, что нынешний курс сформировался поэтапно.

В мае 2026 года доллар опускался примерно к 460 тенге, после чего в июне произошел заметный отскок почти до 490 тенге. Однако этот рост оказался непродолжительным. Уже в июле USD вновь начал дешеветь, а к началу августа курс снова приблизился к минимальным значениям последних месяцев – около 467-470 тенге.

При этом рынок оставался очень активным. Если весной ежедневный объем торгов чаще составлял 250-300 млн долларов, то летом он регулярно превышал 350-450 млн долларов, а в отдельные дни доходил до 600 млн долларов.

Это означает, что укрепление тенге происходило не из-за снижения спроса на иностранную валюту, а на фоне ее стабильного предложения.

Почему доллар падает сегодня

По итогам последних торгов курс USD/KZT снизился до 467,48 тенге за доллар, потеряв за день около 2 тенге. Объем сделок составил 315,2 млн долларов.

В Ассоциации финансистов Казахстана считают, что сейчас одновременно действуют сразу несколько факторов поддержки тенге.

Прежде всего речь идет о замедлении инфляции, высоком объеме продаж экспортной выручки, операциях Нацбанка, росте мировых цен на нефть и сохраняющемся интересе инвесторов к тенговым инструментам. Дополнительную поддержку, по оценке аналитиков, оказывает и спрос нерезидентов на казахстанские финансовые активы.

В АФК отмечают, что это еще не конец "эпохи сильного тенге".

"Потенциал дальнейшего укрепления пока не исчерпан. Этому способствует продолжающаяся конвертация экспортной выручки в рамках операций НБРК, а также приближение квартального налогового периода, когда крупнейшие компании традиционно увеличивают продажи иностранной валюты". АФК

Август добавит еще один аргумент

В этом году сроки представления большинства налоговых деклараций и ряда обязательных платежей назначены на 17 августа.

До этой даты компаниям необходимо представить декларации по корпоративному подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость, платежам недропользователей, налогу на добычу полезных ископаемых, подписному бонусу и акцизам.

Основная нагрузка приходится на 25 августа. Именно в этот день бизнесу предстоит уплатить:

НДС за второй квартал,

авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу,

КПН, удержанный у источника выплаты,

рентный налог на экспорт,

налог на добычу полезных ископаемых,

платеж по возмещению исторических затрат,

налог на имущество,

платежи за пользование водными и земельными ресурсами,

за цифровой майнинг и т.д.

Для валютного рынка наиболее важны НДС, КПН, рентный налог на экспорт, налог на добычу полезных ископаемых и платежи недропользователей. Именно эти обязательства исполняют крупнейшие экспортеры страны.

Чтобы рассчитаться с бюджетом, они продают часть экспортной выручки, увеличивая предложение долларов на внутреннем рынке. Поэтому налоговый период традиционно становится одним из факторов укрепления тенге.

Регулятор продолжает поддерживать рынок

По данным Нацбанка, в июле курс тенге укрепился еще на 1,3%, достигнув 473,81 тенге за доллар.

Общий объем торгов на KASE за месяц составил 8,6 млрд долларов, а среднедневной оборот вырос до 389 млн долларов. При этом валютные интервенции не проводились. Из Нацфонда в июле было продано 200 млн долларов. В августе объем продаж ожидается на уровне 200-300 млн долларов. Одновременно НБРК приобрел 375 млн долларов для поддержания валютной доли активов ЕНПФ.

Примечательно, что даже столь крупные покупки со стороны регулятора не смогли изменить общую тенденцию. Это означает, что предложение иностранной валюты на рынке остается достаточно высоким.

Каким может быть курс в ближайшие недели

По мнению финансового аналитика Арсена Темирбаева, в ближайшее время условия по-прежнему складываются в пользу тенге.

"Если нефть сохранится в диапазоне 83-85 долларов за баррель, продолжится поступление экспортной выручки и не возникнет серьезных внешних потрясений, доллар может торговаться в пределах 470-475 тенге". Арсен Темирбаев

Схожие оценки дают и математические модели. Однако они закладывают и оптимистические сценарии. По расчетам Apecon, к 17 августа наиболее вероятным выглядит курс около 465-468 тенге. Модель LongForecast также ожидает завершение августа вблизи 468-470 тенге.

Отметим, что согласно последнему макроэкономическому опросу Нацбанка, в 2026 году средний курс USD/KZT ожидается на уровне 537 тенге за доллар, в 2027 году – 559,5 тенге.