Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 августа 2026 года

В материале представлены курсы иностранных валют в Национальном банке Казахстана (НБК), а также курсы трех валют (доллар, евро, российский рубль) в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента. Данные актуальны на первую половину дня 11 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Нацбанка РК, курс доллара составляет 466,08 тенге, евро – 538,56 тенге, рубля – 5,65 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 463 тенге, продажи – 470,01 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540,46 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,39 тенге, продажи – 5,59 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465,66 тенге, продажи – 467,67 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 535,3 тенге, продажи – 540,42 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,38 тенге, продажи – 5,52 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465,6 тенге, продажи – 467,72 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 537,34 тенге, продажи – 542,21 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,49 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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О том, какими были курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 10 августа 2026 года, можете узнать по ссылке.