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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 августа 2026 года

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В материале представлены курсы иностранных валют в Национальном банке Казахстана (НБК), а также курсы трех валют (доллар, евро, российский рубль) в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальные на первую половину дня 10 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Нацбанка РК, курс доллара составляет 469,93 тенге, евро – 541,64 тенге, рубля – 5,71 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465,03 тенге, продажи – 472,03 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532,05 тенге, продажи – 542,05 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,42 тенге, продажи – 5,62 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 467,73 тенге, продажи – 469,88 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 538,17 тенге, продажи – 543,28 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 467,64 тенге, продажи – 469,64 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 538,26 тенге, продажи – 543,32 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,48 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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