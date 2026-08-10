Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 августа 2026 года
По официальным данным Нацбанка РК, курс доллара составляет 469,93 тенге, евро – 541,64 тенге, рубля – 5,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 465,03 тенге, продажи – 472,03 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532,05 тенге, продажи – 542,05 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,42 тенге, продажи – 5,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,73 тенге, продажи – 469,88 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,17 тенге, продажи – 543,28 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,54 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,64 тенге, продажи – 469,64 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,26 тенге, продажи – 543,32 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,48 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
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