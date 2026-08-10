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Финансы

Курс доллара и рубля снизился на торгах 10 августа

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 466,08 тенге, снизившись на 3,6 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,64 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,61).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,15-468,19 тенге, евро – по 536,08-541,32 тенге, рубли – по 5,36-5,51 тенге.

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Мировые цены на нефть выросли на утренних торгах 10 августа.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,58 доллара – до 84,13 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, увеличившись на 0,4 доллара, составила 78,58 доллара за баррель.

Утром Национальный банк Казахстана установил курс доллара в 469,93 тенге, евро – 541,64 тенге, рубля – 5,71 тенге.

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Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 августа, можно по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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