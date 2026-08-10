Курс доллара и рубля снизился на торгах 10 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 466,08 тенге, снизившись на 3,6 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,64 тенге (-0,07).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,61).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,15-468,19 тенге, евро – по 536,08-541,32 тенге, рубли – по 5,36-5,51 тенге.
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Мировые цены на нефть выросли на утренних торгах 10 августа.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,58 доллара – до 84,13 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, увеличившись на 0,4 доллара, составила 78,58 доллара за баррель.
Утром Национальный банк Казахстана установил курс доллара в 469,93 тенге, евро – 541,64 тенге, рубля – 5,71 тенге.
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Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 августа, можно по ссылке.