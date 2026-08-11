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Общество

С 11 августа на одной из загруженных дорог Алматы изменится движение

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы с ночи сегодняшнего дня, 11 августа 2026 года, на время ограничат движение на участке одной из загруженных дорог. Речь – об ул. Жандосова, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в акимате южной столицы и назвали причину вводимых ограничений:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Жандосова вводятся временные ограничения движения. Так, с 23:00 11 августа до 23:00 15 августа на участке от границы города до ул. Даулеткерея будет введено реверсивное движение".

При этом власти мегаполиса отметили, что полного перекрытия дороги не будет.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:44

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участников дорожного движения попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных указателей.

"Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и производственной необходимости".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о масштабных изменениях, которые ожидаются в городе 14 августа 2026 года из-за концерта рэпера Канье Уэста. В частности, они касаются некоторых дорог и общественного транспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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