Доллар подешевел, а рубль подорожал на торгах 11 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,74 тенге, снизившись на 0,38 тенге.
Курс российского рубля вырос до 5,67 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69 тенге (+0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,49-467,52 тенге, евро – по 535,28-540,31 тенге, рубли – по 5,4-5,53 тенге.
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Мировые цены на нефть выросли на утренних торгах 11 августа.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,2 доллара – до 87,91 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена нефти марки Light, увеличившись на 0,23 доллара, составила 82,36 доллара за баррель.
Утром Национальный банк Казахстана установил курс доллара в 466,08 тенге, евро – 538,56 тенге, рубля – 5,65 тенге.
О том, по какой цене продавали/покупали обменники Астаны, Алматы и Шымкента иностранную валюту в первой половине дня 11 августа, можете узнать здесь.