Миллиардные выручки и миллиардные убытки: из-за чего в Казахстане дорожают авиабилеты

В Казахстане зафиксирован рост цен на авиаперелеты – в июле показатель достиг 10,8%. При этом пассажиропоток бьет рекорды, а сами перевозчики сталкиваются с проблемами из–за подорожавшего топлива и обслуживания двигателей, сообщает Zakon.kz.

Весенний взлет

Рост цен на авиаперевозки начался еще в начале 2026 года – с февраля месячный индекс цен на услуги воздушного пассажирского транспорта начал расти. Особенно заметным рост был в марте и апреле – 6,6% и 5,4% соответственно. В конце весны и начале лета темпы повышения снизились, однако тенденция сохранилась, – отметили специалисты Ranking.kz.

В июне годовой рост стоимости авиаперелетов составлял 8,8%, а в июле достиг 10,8%. При этом нынешние показатели все еще заметно ниже пиков, которые рынок проходил в конце прошлого и начале этого года: тогда годовое увеличение цен доходило до 30-39%.

Такую динамику определяют несколько факторов, считают эксперты.

В пиковый отпускной сезон увеличиваются расходы на авиакеросин в международных аэропортах. Одновременно растет стоимость инженерно-технического обслуживания воздушных судов и другие операционные расходы перевозчиков.

Цена не влияет на объем

Повышение стоимости билетов пока не привело к снижению спроса. Напротив, за несколько лет количество воздушных перевозок в Казахстане существенно выросло.

В 2020 году было перевезено 5,5 млн пассажиров, а в 2024 году – уже 14,4 млн. Пассажирооборот за этот период увеличился с 8,5 млрд до 28,3 млрд пассажиро-километров.

Рост продолжился и в 2025 году. За январь-июнь 2026-го воздушным транспортом воспользовались 7,4 млн человек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот за год увеличился на 7,9%, до 15,3 млрд пассажиро-километров.

За границу летают реже, но дороже

Рост пассажиропотока сопровождается увеличением доходов отрасли. В первом полугодии 2026 года доходы предприятий воздушного транспорта выросли на 15,9%. Основная их часть – 97,5% – приходится на пассажирские перевозки.

В 2025 году перевозка пассажиров принесла авиакомпаниям 959,9 млрд тенге. При этом 578,9 млрд тенге, или 60,3%, пришлось на международные сообщения.

Внутренние рейсы остаются более массовыми. На них приходится примерно в три раза больше выполненных рейсов, а пассажирооборот на 27,6% выше, чем на международных направлениях. Однако по выручке зарубежные перевозки значительно опережают внутренние.

Такое соотношение показывает, почему международный сегмент имеет для перевозчиков особое значение: при меньшем объеме операций он формирует большую часть доходов от пассажирских перевозок.

Самая неприятная цифра – в расходах

Рост выручки не означает пропорционального роста прибыли. У одного из крупнейших перевозчиков операционные расходы в 2025 году увеличились на 28,8%, а за первые шесть месяцев 2026 года – еще на 16,3%.

Причем дорожали сразу несколько крупных статей. Расходы на топливо в 2025 году выросли на 20,8%, на инженерно-техническое обслуживание – на 37,3%, на амортизацию оборудования и техники – на 35%.

В результате при выручке 371,2 млрд тенге в первом полугодии 2026 года перевозчик получил убыток в размере 10,4 млрд тенге. Для сравнения: в 2025 году при выручке 759 млрд тенге прибыль составила чуть более 7 млрд тенге, тогда как годом ранее она достигала 25,5 млрд.

Дополнительные расходы возникли из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney. После обнаружения дефекта отдельных деталей часть самолетов пришлось отправить на проверку и ремонт, что привело к простоям.

Ситуация постепенно улучшается. По данным перевозчика, за год число простаивающих воздушных судов сократилось примерно на 60%. Полностью устранить проблему планируется к лету 2027 года.

Рынок растет, но дешевле не будет

Показатели отрасли отражаются не только в пассажиропотоке и доходах, но и в налоговых выплатах. В 2025 году бюджет страны получил от пассажирских авиаперевозок более 60 млрд тенге.

При этом доходы предприятий воздушного транспорта выросли с 865,8 млрд тенге в 2024 году до 984,2 млрд тенге в 2025-м.

Получается парадоксальная для пассажира картина: рынок расширяется, люди продолжают активно летать, доходы перевозчиков растут, но одновременно увеличиваются затраты на топливо, обслуживание и эксплуатацию самолетов.

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