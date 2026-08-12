Заполненный до отказа "Челси" Сатпаева купил еще одного защитника

Лондонский футбольный клуб "Челси" бьет рекорды не только по ценам, но и по количеству приобретаемых игроков. Очередным новичком "аристократов" 12 августа стал испанский защитник Пеп Чаварриа, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию официально сегодня распространила пресс-служба "синих", добавив, что 28-летний футболист подписал соглашение до 2031 года.

Опытный защитник перешел из испанского клуба "Райо Вальекано". В прошлом сезоне Ла Лиги Чаварриа сыграл 33 матча, где отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Помимо внутреннего чемпионата в активе Пепа также есть восемь игр и один результативный ассист в Лиге конференций УЕФА, где его команда добралась до финала и уступила там "Кристалл Пэлэс" (0:1).

На данный момент в составе "Челси" больше 40 футболистов, о чем мы писали только на днях. Теперь у главного тренера лондонского коллектива Хаби Алонсо трудная задача – надо избавляться от некоторых игроков, кого-то в аренду отправлять, а кого-то продавать.

Сейчас примерно 16 членов клуба стоят "на карандаше" у испанского наставника. Все прояснится после ближайшего товарищеского матча с "Реал Сосьедадом" 15 августа в Лондоне.