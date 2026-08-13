Курс доллара снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,08 тенге, снизившись на 0,05 тенге.
Курс российского рубля также ушел вниз на 0,09 и остановился на уровне 5,53 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,94 тенге (-0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,85-466,73 тенге, евро – по 533,89-538,72 тенге, рубли – по 5,35-5,49.
Цены на нефть снизились в четверг, 13 августа, после роста на предыдущих сессиях.
Так, фьючерсы на Brent упали на 1,50, или 0,67%, до 87,44 доллара за баррель, сократив прирост, достигнутый за предыдущие шесть сессий. Цена на западно-техасскую промежуточную нефть (WTI) упала на 55 центов, или 0,66%, до 82,72 доллара после роста в течение последних пяти торговых сессий.
Утром 25 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 465,19 тенге, евро – 536,55 тенге, рубля – 5,61 тенге.
По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 августа, можно узнать по ссылке.