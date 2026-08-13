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Финансы

Курс доллара снизился в Казахстане

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,08 тенге, снизившись на 0,05 тенге.

Курс российского рубля также ушел вниз на 0,09 и остановился на уровне 5,53 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,94 тенге (-0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,85-466,73 тенге, евро – по 533,89-538,72 тенге, рубли – по 5,35-5,49.

Цены на нефть снизились в четверг, 13 августа, после роста на предыдущих сессиях.

Так, фьючерсы на Brent упали на 1,50, или 0,67%, до 87,44 доллара за баррель, сократив прирост, достигнутый за предыдущие шесть сессий. Цена на западно-техасскую промежуточную нефть (WTI) упала на 55 центов, или 0,66%, до 82,72 доллара после роста в течение последних пяти торговых сессий.

Утром 25 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 465,19 тенге, евро – 536,55 тенге, рубля – 5,61 тенге.

По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 августа, можно узнать по ссылке.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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