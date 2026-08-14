Казахстанцы стали экономить: рост торговли замедлился с 8,6% до 5,9%

Структура торгового спроса в Казахстане меняется. За прошедшие 12 месяцев заметно увеличились продажи продовольственных товаров (6,7%), тогда как непродовольственный сегмент прибавил лишь 1,4%, сообщает Zakon.kz.

43 триллиона ушло на покупки

По данным БНС АСПиР РК, в январе-июле 2026 года общий объем торговли достиг 43,31 трлн тенге. На оптовую торговлю пришлось 29,15 трлн тенге, на розничную – 14,16 трлн тенге.

Индекс физического объема торговли составил 105,9% к январю-июлю прошлого года. В 2025 году за тот же период показатель был выше – 108,6%.

Оптовая торговля выросла на 6,7%, розничная – на 4,1%. Годом ранее рост составлял соответственно 11,4% и 6,6%. На оптовый сегмент пришлось около 67% общего объема торговли, на розничный – 32,5%.

Покупаем еду и напитки, остальное подождет

Главное различие внутри розницы приходится на структуру покупок. Объем реализации продовольственных товаров за январь-июль вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Непродовольственные товары прибавили только 1,4%. При этом продовольствие занимает 33,1% розничного рынка, а непродовольственные товары – 66,9%.

Экономист Руслан Султанов описывает это изменение как долгосрочный тренд.

"После сильного 2025 года темпы замедлились: розницу все больше вытягивает продовольствие. Скорее, это смесь инфляционного роста, высокой базы прошлого года и локальных структурных аномалий". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Люди уходят из магазинов на базары

Интересен, на наш взгляд, еще и такой поворот: розничная реализация товаров торгующими предприятиями (магазины, торговые сети) в январе-июле 2026 года выросла всего на 1,4%. А у индивидуальных предпринимателей, включая торговлю на рынках, рост оказался значительно выше – 10,7%.

При этом, основная часть оборота приходится на предприятия частной формы собственности – 12,59 трлн тенге, или 88,9% всей розницы. Еще 1,57 трлн тенге, или 11,1%, сформировали предприятия иностранной формы собственности.

"В июле рост к июню замедлился: плюс 3,9% в рознице и минус 2,3% в опте. Годовой темп пока держится, но месяц к месяцу торговля выдыхается". Руслан Султанов

Торговля процветает на юге и стагнирует на севере

Средние показатели по стране скрывают большой разброс между регионами. Быстрее всего розничная торговля выросла в Туркестанской области – на 24,3%. В Алматинской области рост составил 16,1%, в Шымкенте – 10,5%.

При этом в отдельных регионах оборот снизился. В Актюбинской области падение составило 2,2%, в Карагандинской – 2,1%, в Мангистауской – 0,7%.

По объему розничной торговли лидируют Алматы и Астана – на них приходится соответственно 32% и 14% всего оборота страны.

Алматы забрал больше трети оптового рынка

Оптовая торговля распределена еще менее равномерно. На Алматы (крупнейший распределительный центр страны) в январе-июле пришлось 36% ее общего объема. Доля Астаны составила 14,2%, Атырауской области – 13,6%, Шымкента – 5,8%.

При этом сам оптовый рынок в основном состоит из непродовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения. На них приходится 79,8% его структуры.

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