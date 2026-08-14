Курс доллара снижается в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,02 тенге, снизившись на 1,02 тенге.
Курс российского рубля также ушел вниз на 0,02 и остановился на уровне 6,74 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,89 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,58-461,76 тенге, евро – по 525,83-542,13 тенге, рубли – по 5,17-5,47.
Мировые цены на нефть демонстрируют рост 14 августа. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,16% и достигли отметки $87,24 за баррель, а американская WTI прибавила 0,60%, поднявшись до $81,75. По мнению иностранных аналитиков, повышение цен последовало за предупреждением министра финансов США Скотта Бессента о мерах, направленных на "экономическую изоляцию" Ирана, которые, по его словам, никогда ранее не применялись.
Утром 14 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 465,08 тенге, евро – 536,52 тенге, рубля – 5,56 тенге.
По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно узнать по ссылке.