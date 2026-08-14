Курс доллара снижается в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,02 тенге, снизившись на 1,02 тенге.

Курс российского рубля также ушел вниз на 0,02 и остановился на уровне 6,74 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,89 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,58-461,76 тенге, евро – по 525,83-542,13 тенге, рубли – по 5,17-5,47.

Мировые цены на нефть демонстрируют рост 14 августа. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,16% и достигли отметки $87,24 за баррель, а американская WTI прибавила 0,60%, поднявшись до $81,75. По мнению иностранных аналитиков, повышение цен последовало за предупреждением министра финансов США Скотта Бессента о мерах, направленных на "экономическую изоляцию" Ирана, которые, по его словам, никогда ранее не применялись.

Утром 14 июня Национальный банк РК официально установил курс: доллара – 465,08 тенге, евро – 536,52 тенге, рубля – 5,56 тенге.

По какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 августа, можно узнать по ссылке.