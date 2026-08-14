Опубликован прогноз на 15 августа: на какие регионы Казахстана обрушатся аномальные +43°С, а где ждать дожди

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В Казахстане в предстоящую субботу, 15 августа 2026 года, одновременно ожидаются и аномальная жара до +43°С, и дожди с грозами и градом. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, дневной зной обрушится сразу на 10 регионов страны: сильная жара: до +35°С – в Акмолинской области,

– в Акмолинской области, до +35+39°С – в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай,

– в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, до +38+40°С – в Жамбылской области,

– в Жамбылской области, до +40+43°С – в Туркестанской, на востоке, юге Кызылординской области, очень сильная жара: до +41°С – на юге областей Абай, Улытау и Восточно-Казахстанской областях, на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу . "С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке республики возможно выпадение града, на северо-западе, севере, востоке, юге – возникновение шквалов. По РК прогнозируется усиление ветра, днем на западе, юге – с пыльной бурей, на западе, севере ночью и утром – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Кроме того, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской, на севере области Жетысу;

– в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской, на севере области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях области Жетысу и Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской области. Материал по теме Астана остынет почти на 15°С, Шымкент продолжит "плавиться": прогноз на 15-17 августа Ранее синоптики предупредили, что Казахстан в выходные ждут резкое похолодание до +7°С и сильные дожди с грозами и градом. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 августа 2026 года – здесь.

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