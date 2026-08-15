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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 463,97 тенге; евро – 535,71 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 68,89 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

460,01 тенге на покупку, 467,01 тенге на продажу.

Курс евро:

532,8 тенге на покупку, 540,05 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,17 тенге на покупку, 5,47 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

463,12 тенге на покупку, 465,25 тенге на продажу.

Курс евро:

532,89 тенге на покупку, 538 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,3 тенге на покупку, 5,44 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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