Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 августа
Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 15 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 463,97 тенге; евро – 535,71 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 68,89 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460,01 тенге на покупку, 467,01 тенге на продажу.
Курс евро:
532,8 тенге на покупку, 540,05 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,17 тенге на покупку, 5,47 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,12 тенге на покупку, 465,25 тенге на продажу.
Курс евро:
532,89 тенге на покупку, 538 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,3 тенге на покупку, 5,44 тенге на продажу.
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