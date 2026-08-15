Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 августа

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 463,97 тенге; евро – 535,71 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 68,89 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 460,01 тенге на покупку, 467,01 тенге на продажу. Курс евро: 532,8 тенге на покупку, 540,05 тенге на продажу. Курс рубля: 5,17 тенге на покупку, 5,47 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 463,12 тенге на покупку, 465,25 тенге на продажу. Курс евро: 532,89 тенге на покупку, 538 тенге на продажу. Курс рубля: 5,3 тенге на покупку, 5,44 тенге на продажу. Материал по теме Реально ли получить ипотеку под 5% – какие ставки предлагают банки Казахстана Реально ли получить ипотеку под 5% – какие ставки предлагают банки Казахстана.

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