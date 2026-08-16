Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 августа
По состоянию на 16 августа 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 463,97 тенге; евро – 535,71 тенге; российский рубль – 6,74 тенге; китайский юань – 68,89 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
460,01 тенге на покупку, 467 тенге на продажу.
Курс евро:
530 тенге на покупку, 540 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,17 тенге на покупку, 5,47 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
463,66 тенге на покупку, 465,78 тенге на продажу.
Курс евро:
532,77 тенге на покупку, 537,95 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,23 тенге на покупку, 5,39 тенге на продажу.
Материал по теме
Реально ли получить ипотеку под 5% – какие ставки предлагают банки Казахстана.