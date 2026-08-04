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Финансы

Как уберечь ребенка от кредитной зависимости: советы, которые пригодятся каждому родителю

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Финансовые привычки формируются задолго до первой зарплаты или банковской карты. Именно в детстве ребенок учится распоряжаться деньгами и понимать цену собственных желаний. Как помочь детям избежать "кредитной болезни", в материале Zakon.kz.

Родители – главный финансовый пример

Специалисты советуют говорить с детьми о деньгах задолго до их совершеннолетия. И вот почему: по данным АРРФР, на казахстанцев в возрасте от 22 до 30 лет приходится 18% портфеля потребительских кредитов банков. Это значит, что еще в школьном возрасте дети получили алгоритм "долгового поведения".

По словам финансового эксперта Асель Аульбековой, предотвратить кредитную зависимость проще именно в юном возрасте, ведь первые представления о деньгах ребенок получает, наблюдая за взрослыми.

Если в семье принято покупать новую технику или другие дорогие вещи в кредит только потому, что "очень хочется", дети начинают воспринимать такую модель поведения как естественную. Поэтому рекомендется обсуждать с ребенком не только сами покупки, но и то, как семья принимает финансовые решения, планирует бюджет и откладывает деньги на крупные цели.

"Покажите цену кредита на простых примерах. Например: телефон за 200 000 тенге в кредит – сколько в итоге ты заплатишь? И что можно было бы купить на эту переплату?".Асель Аульбекова

Карманные деньги – это не подарок, а первый бюджет

Финансист Арсен Темирбаев советует как можно раньше доверить ребенку управление небольшой суммой денег.

Карманные деньги лучше выдавать регулярно – например, раз в неделю. При этом сумма должна быть фиксированной, а правила – неизменными.

"Если ребенок потратил весь бюджет в первый же день, не стоит сразу выдавать дополнительные деньги до следующего срока".Арсен Темирбаев

Именно так дети начинают понимать, что расходы нужно планировать, а необдуманные покупки могут оставить без средств до следующей "зарплаты".

Научите отличать желания от потребностей

Еще один важный навык – умение анализировать собственные покупки. Эксперты рекомендуют объяснять ребенку разницу между обязательными расходами, такими как питание, проезд или школьные принадлежности, и импульсивными желаниями – новой игрушкой, сладостями или очередным модным аксессуаром.

"Не делайте тему денег запретной. Объясняйте ребенку, откуда берутся деньги, и почему нельзя купить все, что хочется, даже если деньги есть".Асель Аульбекова

Перед дорогой покупкой полезно использовать простое правило. Попросите ребенка подождать 48 часов. За это время эмоциональный порыв обычно угасает. Но, если спустя два дня желание не исчезло, значит решение, скорее всего, было осознанным.

Домашний кредит лучше любого объяснения

Одним из самых необычных способов научить ребенка осторожно относиться к долгам Арсен Темирбаев называет домашний "кредитный тренажер".

Если ребенок просит купить дорогую вещь прямо сейчас, родители могут дать необходимую сумму, но договориться, что затем долг будет постепенно удерживаться из будущих карманных денег. Чтобы сделать урок более наглядным, эксперт предлагает добавить небольшой условный "процент".

"Когда ребенок несколько недель проведет с пустым кошельком, он наглядно поймет, почему кредиты – это невыгодно".Арсен Темирбаев

По словам финансиста, такой опыт производит гораздо большее впечатление, чем любые разговоры о рисках кредитов.

Какие книги стоит прочитать вместе с ребенком

Разобраться в основах финансовой грамотности помогают и книги.

  • Мировой бестселлер Бодо Шефера "Пёс по имени Мани" учит ставить финансовые цели, копить деньги и разумно распоряжаться своими сбережениями.
  • Книга Роберта Кийосаки "Богатый папа, бедный папа для подростков" простым языком объясняет, чем отличаются активы от пассивов и почему долги могут мешать финансовой свободе.
  • Практическим пособием станет книга Натальи Колбасиной "Трачу и приобретаю", которая помогает подросткам разобраться с первыми личными деньгами, научиться планировать расходы и противостоять маркетинговым уловкам.

Банковские приложения тоже могут учить

Сегодня многие банки предлагают специальные детские карты и мобильные приложения, которые работают вместе с родительским счетом.

С их помощью родители могут переводить карманные деньги, устанавливать лимиты расходов и контролировать покупки, а дети – следить за остатком средств, копить деньги на конкретную цель и постепенно учиться управлять личным бюджетом.

"Ребенок видит, как цифры на экране уменьшаются после каждой покупки. Это разрушает опасную иллюзию того, что банковская карта – бесконечный источник бесплатных денег".Арсен Темирбаев

В общем, как говорят специалисты, финансовая грамотность начинается не с первого кредита, а с первых самостоятельных решений. Чем раньше ребенок научится планировать расходы, копить на свои цели и понимать цену заемных денег, тем выше вероятность, что во взрослой жизни он будет пользоваться кредитами осознанно, а не по привычке.

Ранее сообщалось, что казахстанцы набрали потребительских кредитов на 25,85 трлн тенге. Это 2/3 всего розничного кредитного портфеля страны.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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