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Финансы

Курс доллара снизился сразу на 2,5 тенге в Казахстане

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 15:46 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 461,39 тенге, снизившись на 2,58 тенге.

Курс российского рубля снизился на 0,09 и остановился на уровне 5,40 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,53 тенге (-0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,18-464,15 тенге, евро – по 532,22-537,38 тенге, рубли – по 5,17-5,33 тенге.

Мировые цены на основные марки нефти растут на торгах.

По состоянию дневных продаж на 17 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составляет 89,72 доллара за баррель, прибавив 1,17%. Таким образом, нефть марки Brent удерживает позиции, набранные на прошлой неделе.

WTI торгуется по 81,89 доллара за баррель, подорожав на 1 цент, или 1,25%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,63 тенге, евро – 544,5 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 августа, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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