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Экономика и бизнес

Названы топ-5 главных торговых партнеров Казахстана

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:50 Фото: freepik
Сегодня, 7 июля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) назвали топ-5 главных торговых партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Объем экспорта составил 24 млрд долларов, импорт достиг 20,9 млрд долларов".Пресс-служба БНС

Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали:

  1. Россия (6,6 млрд долларов),
  2. Китай (6 млрд долларов),
  3. Германия (1 млрд долларов),
  4. США (0,9 млрд долларов),
  5. Республика Корея (0,5 млрд долларов).

Основными направлениями казахстанского экспорта стали:

  1. Китай (4,9 млрд долларов),
  2. Италия (4 млрд долларов),
  3. Россия (2 млрд долларов),
  4. Турция (1,7 млрд долларов),
  5. Узбекистан (1,4 млрд долларов).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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