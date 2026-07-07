Названы топ-5 главных торговых партнеров Казахстана
Фото: freepik
Сегодня, 7 июля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) назвали топ-5 главных торговых партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, по итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Объем экспорта составил 24 млрд долларов, импорт достиг 20,9 млрд долларов".Пресс-служба БНС
Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали:
- Россия (6,6 млрд долларов),
- Китай (6 млрд долларов),
- Германия (1 млрд долларов),
- США (0,9 млрд долларов),
- Республика Корея (0,5 млрд долларов).
Основными направлениями казахстанского экспорта стали:
- Китай (4,9 млрд долларов),
- Италия (4 млрд долларов),
- Россия (2 млрд долларов),
- Турция (1,7 млрд долларов),
- Узбекистан (1,4 млрд долларов).
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