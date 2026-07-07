Названы топ-5 главных торговых партнеров Казахстана

Сегодня, 7 июля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) назвали топ-5 главных торговых партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, по итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 44,9 млрд долларов, увеличившись на 7,9% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Объем экспорта составил 24 млрд долларов, импорт достиг 20,9 млрд долларов". Пресс-служба БНС

Крупнейшими поставщиками товаров в Казахстан стали:

Россия (6,6 млрд долларов), Китай (6 млрд долларов), Германия (1 млрд долларов), США (0,9 млрд долларов), Республика Корея (0,5 млрд долларов).

Основными направлениями казахстанского экспорта стали:

Китай (4,9 млрд долларов), Италия (4 млрд долларов), Россия (2 млрд долларов), Турция (1,7 млрд долларов), Узбекистан (1,4 млрд долларов).

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1 июля 2026 года Бюро национальной статистики обнародовало свежую статистику по численности населения Казахстана.