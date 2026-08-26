Торговля Казахстана с Узбекистаном увеличилась на 35%: что стоит за ростом

Товарооборот двух стран в январе-июне 2026 года достиг 2,8 млрд долларов. А за год Узбекистан поднялся с восьмого на шестое место среди всех торговых партнеров Казахстана. Какие товары изменили структуру торговли, выяснял Zakon.kz

Экспорт растет почти вдвое быстрее импорта

Главное изменение произошло в казахстанском экспорте. За первое полугодие он составил 2,1 млрд долларов, увеличившись на 39,5%. Доля Узбекистана в экспорте Казахстана выросла с 4,1% до 5,3%.

Почти 27% казахстанских поставок приходится на пшеницу и меслин. Их экспорт вырос с 295,1 млн до 571,6 млн долларов, или на 93,7%. Среди других крупных позиций – сырое подсолнечное и сафлоровое масло на 155,4 млн долларов против 110 млн годом ранее, полуфабрикаты из легированных сталей на 91,6 млн долларов против 58,1 млн.

По данным экономиста Ернара Серика, заметно выросли поставки мяса. Экспорт свежего и охлажденного мяса КРС увеличился с 19,1 млн до 55 млн долларов, баранины – с 14 млн до 40,3 млн долларов. Поставки плоского проката из железа и нелегированной стали выросли с 32,5 млн до 46,6 млн долларов.

Рост, однако, идет не по всем товарам. Экспорт стальных прутков снизился с 67,3 млн до 49,4 млн долларов, муки – с 56,4 млн до 51,7 млн долларов. Поставки медных руд и концентратов сократились с 18 млн до 6,2 млн долларов.

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Сырья в экспорте стало заметно меньше

Стоит обратить особое внимание на изменение структуры экспорта за несколько лет.

Так, еще в 2017 году на сырье приходилось 65,3% казахстанского экспорта в Узбекистан. К 2025 году эта доля снизилась до 35,5%. Одновременно доля полуфабрикатов выросла с 29% до 40,2%, а готовых товаров без реэкспорта – с 3,4% до 20,5%.

За I полугодие 2026 года доля сырья составила 39,9%, полуфабрикатов – 38,2%, готовой продукции – 17,9%.

Фото: Zakon.kz

Узбекистан поставляет Казахстану автомобили по частям

Импорт из Узбекистана за январь-июнь вырос на 21,3%, – до 675 млн долларов. При этом структура импорта отличается от структуры казахстанских поставок. На первом месте находятся кузова для легковых автомобилей – 81,6 млн долларов, или 12,1% всего импорта. Их поставки выросли на 24,8%.

Еще 51,8 млн долларов пришлось на двигатели для транспортных средств с объемом двигателя более 1 000 куб. см. Годом ранее эта позиция составляла 44,7 млн долларов.

Вместе кузова и двигатели дали 133,4 млн долларов. Это почти пятая часть всего импорта из Узбекистана.

По оценке Тradereport, значительная часть таких поставок связана с производственными цепочками казахстанского автопрома.

То есть торговля между двумя странами включает уже не только обмен готовыми товарами, но и движение компонентов, используемых внутри производства.

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В импорте выросла доля инвестиционных товаров

Еще одно изменение связано с назначением импортируемой продукции. По расчетам, доля инвестиционных товаров выросла с 4,4% в 2025 году до 15,9% в первом полугодии 2026 года. Продовольственные товары занимали 22,9% импорта.

В самой товарной статистике это проявляется в росте отдельных промышленных позиций. Например, поставки алюминиевых емкостей, которые годом ранее практически отсутствовали, достигли 79,9 млн долларов. Импорт двигателей вырос на 16%, до 51,8 млн долларов, а нитрата аммония – на 93,2%, до 15,2 млн долларов.

Одновременно некоторые традиционные позиции сократились. Импорт электроэнергии снизился с 14 млн до 9,7 млн долларов, лука – с 25,1 млн до 21,7 млн долларов.

Казахстан увеличил торговый профицит

Быстрый рост экспорта привел к дальнейшему увеличению положительного сальдо. В январе-июне 2026 года Казахстан продал Узбекистану товаров на 2,1 млрд долларов, а купил на 675 млн долларов.

Торговый баланс сложился в пользу Казахстана в размере 1,5 млрд долларов против 974,8 млн долларов годом ранее.

Напомним, что нынешний рост торговли происходит на фоне расширения всей экономической базы отношений двух государств. В июле 2026 года страны создали Совет глав регионов, в его работе участвовали более 300 предпринимателей, а по итогам встречи были подписаны коммерческие документы более чем на 80 млрд тенге. В целом же Казахстан и Узбекистан планируют довести взаимную торговлю до 10 млрд долларов.