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Ювелир предупредила о главной опасности при покупке золота

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 06:32 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Покупая украшения, чаще всего люди сталкиваются не с откровенными подделками, а с позолоченными изделиями, бижутерией и сплавами, внешне похожими на золото, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, российский ювелир Арина Дамаева пояснила, что иногда за золотое украшение выдают латунь или другие недрагоценные металлы с золотистым покрытием.

Нюанс в том, что пока изделие новое, разницу сложно заметить невооруженным глазом.

Вот несколько признаков, на которые стоит обращать внимание:

  • Если украшение слишком легкое для своего размера, имеет неравномерный оттенок или на отдельных участках заметен металл другого цвета – лучше насторожиться.
  • Внимательно осматривайте застежки, внутреннюю сторону кольца, места соединений и участки, которые чаще соприкасаются с кожей. Именно там позолота обычно стирается первой.
  • Первое, на что стоит обратить внимание в магазине, – наличие пробы. Сама по себе проба не гарантирует подлинность, но ее отсутствие должно насторожить.
  • Стоит оценить качество обработки, аккуратность швов и общее впечатление. Дешевые сплавы часто выдают себя именно мелкими деталями.
  • Еще один важный момент – слишком низкая цена. Скидки и акции бывают, но если стоимость украшения заметно ниже средней по рынку, это повод задать вопросы продавцу и внимательно изучить изделие.
"Очень часто покупатели спрашивают про народные способы проверки золота. Кто-то советует магнит, кто-то – йод, уксус или проверку на керамической плитке. На практике большинство таких методов либо малоэффективны, либо могут повредить украшение. Магнит действительно иногда помогает исключить некоторые дешевые металлы, но далеко не все сплавы реагируют на магнит. А эксперименты с химией могут оставить следы на поверхности", – отметила ювелир.

Если речь о покупке обручальных колец или другого дорогого украшения, ювелир советует не стесняться задавать вопросы продавцу и при необходимости просить дополнительную проверку.

Ранее мы писали о том, что в кольцах, которые носили древние элиты, нашли внеземные металлы.

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Аксинья Титова
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