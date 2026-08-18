Узбекистан строит, Китай торгует, Нигерия обучает: чем заняты иностранные компании в Казахстане

В 2026 году в РК работают компании из 244 стран и территорий мира. Они занимаются торговлей и строительством, производством и связью, финансами и образованием, наукой и другими видами бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Все дороги ведут в Казахстан?

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 августа 2026 года в Казахстане действует 53 999 (из 70 981 зарегистрированных) юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной формой собственности. Еще 8 938 действующих структур имеют совместную форму собственности.

За два месяца число зарегистрированных компаний с иностранной формой собственности выросло с 67 631 до 70 981 – на 5,0%. Если брать период с апреля по август, их число увеличилось с 65 952 до 70 981 – на 7,6%.

Узбекистан прибавил 19%, Россия – почти ничего

Самая заметная динамика за два месяца пришлась на компании из Узбекистана. Число зарегистрированных юридических лиц и филиалов с участием капитала из этой страны выросло с 10 905 в июне до 12 751, в августе – на 16,9%. Действующих компаний стало 10 607 против 8 908, то есть на 19,1% больше.

Китай также заметно увеличил присутствие: зарегистрированных компаний стало 10 081 против 9 283, действующих – 8 298 против 7 594.

Россия остается безусловным лидером по числу зарегистрированных компаний, но ее динамика гораздо скромнее. Количество зарегистрированных структур выросло с 22 600 до 22 691, а действующих, напротив, сократилось с 17 076 до 17 053.

У Кыргызстана число зарегистрированных компаний увеличилось с 2 943 до 3 135, действующих – с 2 154 до 2 317.

Торговля как главный вход на казахстанский рынок

У российского бизнеса в Казахстане этим летом доминирует торговля – 6 979 действующих компаний. На втором месте профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 232, затем информация и связь – 1 467, прочие услуги – 1 170, и административно-вспомогательная деятельность – 1 140.

У китайских компаний картина заметно шире. Торговлей занимаются 3 168 из 7 594 действующих предприятий. Еще 683 работают в строительстве, 648 – в обрабатывающей промышленности, 351 – в горнодобыче, 308 – в информации и связи.

Турецкие предприниматели тоже работают в разных направлениях. На торговлю приходится 903 действующие компании, на строительство – 803, на прочие услуги – 389, на обрабатывающую промышленность – 296, на профессиональную, научную и техническую деятельность – 251.

Узбекистан окажет любую услугу

У компаний из Узбекистана главный сегмент – прочие услуги: 3 742 действующих предприятия. Еще 2 224 работают в торговле и 1 947 – в строительстве.

В обрабатывающей промышленности насчитывается 173 узбекистанские компании, в сфере проживания и питания – 225, в профессиональной, научной и технической деятельности – 87.

Резкий рост числа узбекистанских компаний в Казахстане происходит сразу в нескольких секторах, а не только в торговле.

А вот, например, у компаний из ФРГ нет такой концентрации в одной отрасли. Из 719 действующих предприятий 258 работают в торговле, 69 – в транспорте и складировании, 68 – в обрабатывающей промышленности, 64 – в прочих услугах, 53 – в административно-вспомогательной деятельности.

Педагоги из Нигерии, врачи из Мальты, страховщики из Сейшел

Интересные данные есть по Нигерии. Сегодня в Казахстане действуют 177 компаний с нигерийским участием. Подавляющее большинство из них – 127 предприятий – работают в сфере образования. Еще 18 компаний относятся к искусству, развлечениям и отдыху, 14 – к прочим видам услуг, 3 – к торговле.

Из 20 действующих компаний с мальтийским участием девять работают в сфере здравоохранения и социального обслуживания. Еще три занимаются торговлей.

У Сейшел есть 23 действующие компании в РК. Семь из них связаны с профессиональной, научной и технической деятельностью, шесть – с финансовой и страховой сферой, пять – с торговлей.

Вануату, Токелау, Бермуды и Кирибати

Из 244 стран и территорий, представленных в казахстанской статистике, есть и совсем экзотические направления – Вануату, Токелау, Гернси, Бермуды, Маврикий, Гвинея-Бисау, Тонга, Кирибати и Мальдивы.

Например, две компании связаны с Вануату: одна работает в финансовой и страховой сфере, другая – в административном и вспомогательном обслуживании. От Токелау действует одна компания, относящаяся к прочим видам услуг.

Еще один пример – Маврикий. В Казахстане действуют шесть компаний с его участием: три работают в торговле, две – в обрабатывающей промышленности, одна – в горнодобывающей отрасли.

Даже у Гернси (остров рядом с Францией) есть три действующие компании в нашей стране – по одной в строительстве, финансовой деятельности и образовании.

Ранее мы рассказали, что Узбекистан стал главным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии.

