Высокий доход при падающей ставке: почему казахстанцы снова несут деньги в банки

Депозиты вкладчиков в банках РК впервые в истории перевалили за 50 трлн тенге. При этом ставки по тенговым вкладам остаются высокими даже после снижения базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Почти треть ВВП

В июле 2026 года средства на депозитах в БВУ РК достигли 50,9 трлн тенге. За месяц они увеличились на 766,7 млрд тенге, или на 1,5%.

Согласно отчету Нацбанка Казахстана, основная часть прироста приходится на депозиты в национальной валюте. На конец июля на тенговых счетах находилось 41,16 трлн тенге. За месяц их объем вырос почти на 919 млрд тенге.

Валютные депозиты, напротив, сократились на 152,2 млрд тенге, до 9,74 трлн тенге. За год разрыв стал еще заметнее. Объем тенговых депозитов вырос на 23,6%, тогда как валютных – только на 2,6%. В результате сейчас около 81% всех депозитов приходится на национальную валюту.

Для вкладчика причина такого изменения очевидна: доходность валютных депозитов остается несопоставимо ниже тенговой. По отдельным продуктам в иностранной валюте ставка находится на уровне 1%, тогда как тенговые вклады дают в разы больше.

Для понимания масштаба ситуации несколько цифр. Сумма на депозитах в 50,9 трлн тенге – это почти 32% ВВП Казахстана за 2025 год, который равен 159,6 трлн тенге.

Бизнес тоже несет деньги в банки

На физических лиц приходится 28,4 трлн тенге на депозитах, на небанковские юридические лица – 22,5 трлн тенге.

Интересно, но в июле быстрее увеличивались именно депозиты бизнеса. За месяц средства юридических лиц выросли примерно на 402 млрд тенге, тогда как вклады населения – на 363 млрд тенге. За год корпоративные депозиты также росли быстрее. Их объем увеличился примерно на 20%, а депозиты физических лиц – примерно на 18%.

То есть нынешний рост депозитного рынка связан не только с поведением населения. Компании также увеличивают объем средств, размещенных в банках.

Высокие вознаграждения еще не закончились

Очевидно, что рост депозитной базы связан с желанием казахстанцев и бизнеса воспользоваться высокими ставками, пока они еще сохраняются на рынке, считает финансист Арсен Темирбаев.

Банки уже начали снижать доходность по вкладам, однако по отдельным депозитам, в основном коротким и без права снятия, ставки все еще достигают 19% ГЭСВ, – подчеркивает специалист. Есть и более гибкие варианты. Максимальная номинальная ставка по депозиту с правом снятия и пополнения составляет 15,6% при размещении на 13 месяцев.

"Разница между продуктами показывает цену ликвидности: чем больше ограничений на использование денег, тем выше доходность". Арсен Темирбаев

Базовая ставка снижается, но депозиты пока держатся

Июньское снижение базовой ставки до 16,75% пока не привело к пропорциональному снижению ставок по депозитам. По данным обзора рынка, при снижении ставки НБРК доходность розничных депозитов упала лишь на 0,1 п.п.

Для сравнения: ставка TONIA (средняя процентная ставка, под которую банки занимают друг у друга деньги на один день. – Прим. авт.) за месяц снизилась на 2,5 п. п.

"Получается, стоимость денег на финансовом рынке снижается быстрее, чем доходность депозитов для клиентов банков". Арсен Темирбаев

Именно поэтому нынешняя структура депозитного рынка выглядит необычно: при начале снижения ставок объем вкладов продолжает расти, а деньги все активнее перемещаются в тенге.

Для тех, кто собирается разместить свободные деньги на депозите, сейчас остается окно возможностей: банки еще предлагают высокие ставки, а базовая ставка, скорее всего, будет снижаться и дальше. Поэтому нынешние условия могут стать последней возможностью зафиксировать высокую доходность, констатирует специалист.

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