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Финансы

Курс доллара продолжает падать в Казахстане

калькулятор и валюта, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 15:45 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 460,13 тенге, снизившись на 1,14 тенге.

Курс российского рубля вырос на 0,02 и остановился на уровне 5,43 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,16 тенге (-0,37).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,54-462,85 тенге, евро – по 530,61-535,80 тенге, рубли – по 5,16-5,30 тенге.

Мировые цены на основные марки нефти продолжают расти на торгах.

По состоянию дневных продаж на 18 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составляет 91,49 доллара за баррель, прибавив 0,7%. WTI торгуется по 85,25 доллара за баррель, подорожав на 1%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 461,39 тенге, евро – 534,75 тенге, рубля – 5,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 августа, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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