Почему в Казахстане растут цены на аренду жилья и как студенты влияют на рынок

В сентябре в крупных городах Казахстана традиционно стартует сезон аренды жилья. Перед началом нового учебного года в мегаполисы съезжаются студенты. Приток иногородней молодежи ежегодно создает всплеск спроса на арендные квартиры, сообщает Zakon.kz.

Дороже всего аренда обходится в мегаполисах с наилучшей концентрацией вузов и иногородних учащихся, отмечают аналитики EnergyProm.

По данным экспертов, в Алматы в июле 2026 года средняя арендная ставка приблизилась к 6 тыс. тенге за квадратный метр. Таким образом, небольшая однокомнатная квартира площадью 35 кв. м сдавалась в среднем за 208,6 тыс. тенге.

Вторым по уровню цен стал город Астана – 5,8 тыс. тенге за кв. м, или около 202,9 тыс. тенге за аналогичную жилплощадь.

Наиболее выраженный рост арендной платы в июле зафиксирован в Павлодаре, где стоимость аренды подскочила почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число городов с наиболее подорожавшим жильем также вошли Петропавловск (32,8%), Кызылорда (17,6%), Астана (15,5%) и Алматы (15%).

Судя по численности иногородних учащихся, студенческий фактор оказывает ключевое влияние на рынок недвижимости. По данным Бюро национальной статистики, в начале 2025/2026 учебного года в стране насчитывалось 364,5 тыс. студентов, обучающихся не в родном городе. Больше трети из них – 130,9 тыс. человек – приходится на Алматы.

Согласно статистике, только каждый третий иногородний студент в начале прошлого учебного года заявлял о потребности в общежитии. Общая численность нуждающихся во временном жилье составила 115,6 тыс. человек. Соответственно, остальные 248,8 тыс. студентов решили жилищный вопрос иными способами – проживанием у родственников, покупкой или арендой квартир.

Из тех, кто подавал заявку на место в студенческом кампусе, койко-места получили 82,4% (95,3 тыс. человек). Еще 20,4 тыс. учащихся (17,6% от числа заявивших) остались без места в общежитии. При этом данные Бюро нацстатистики расходятся с официальными отчетами Министерства науки и высшего образования РК, согласно которым дефицит мест в июне 2026 года составлял всего 5,2 тыс. и наблюдался исключительно в Алматы.

Ранее мы писали, как меняется рынок аренды жилья в Казахстане.