Доллар вырос в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,22 тенге, увеличившись на 1,88 тенге.
Курс российского рубля снизился на 0,02 и равен 5,40 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,50 тенге (+0,34).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,29-464,31 тенге, евро – по 532,98-538,04 тенге, рубли – по 5,26-5,41.
Мировые цены на основные марки нефти продолжают рост.
По состоянию дневных продаж на 19 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составляет 92,08 доллара за баррель, прибавив 0,79%. WTI торгуется по 85,93 доллара за баррель, подорожав на 0,89%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 460,13 тенге, евро – 532,6 тенге, рубля – 5,42 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 августа, можно здесь.