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Финансы

Доллар вырос в Казахстане

американская валюта, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:45 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,22 тенге, увеличившись на 1,88 тенге.

Курс российского рубля снизился на 0,02 и равен 5,40 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,50 тенге (+0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,29-464,31 тенге, евро – по 532,98-538,04 тенге, рубли – по 5,26-5,41.

Мировые цены на основные марки нефти продолжают рост.

По состоянию дневных продаж на 19 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составляет 92,08 доллара за баррель, прибавив 0,79%. WTI торгуется по 85,93 доллара за баррель, подорожав на 0,89%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 460,13 тенге, евро – 532,6 тенге, рубля – 5,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 августа, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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