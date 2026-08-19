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Общество

Алматинец заказал в интернете дубликат госномера за 35 000 тенге и остался без машины

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 17:07 Фото: unsplash
У алматинца забрали кроссовер из-за заднего госномера. В полиции города 19 августа 2026 года рассказали, что с ним было не так, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что накануне около 12:20 на улице Жандосова патрульные полицейские Бостандыкского района остановили Volkswagen. При проверке выяснилось: задний государственный номерной знак изготовлен кустарным способом.

"В отношении водителя составлены два административных протокола – за установку подложного госномера и управление автомобилем с подложным регистрационным знаком", – сообщили в ДП.

Сам владелец пояснил, что потерял госномер и заказал его изготовление через интернет. За кустарный знак он заплатил 35 тысяч тенге.

"Полиция предупреждает: поддельный госномер – это не способ решить проблему, а новое нарушение", – заявили в ДП.

Ранее в Казахстане задержали мужчину, который "поставил на конвейер" изготовление поддельных госномеров, которые ему делали и доставляли из России.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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