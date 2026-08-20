Курс доллара резко снизился – почти на 4 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,23 тенге, снизившись на 3,82 тенге.

Курс российского рубля повысился на 0,07 и стал равен 5,47 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,26 тенге (-0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,29-464,31 тенге, евро – по 532,98-538,04 тенге, рубли – по 5,26-5,41.

Цены на основные марки нефти на международных торгах продолжают рост.

По состоянию дневных продаж на 20 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составила 93,88, прибавив 2,47%. WTI торгуется по 85,93 доллара за баррель, подорожав на 2,61%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,22 тенге, евро – 536,5 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 августа, можно здесь.