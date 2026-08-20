Курс доллара резко снизился – почти на 4 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,23 тенге, снизившись на 3,82 тенге.
Курс российского рубля повысился на 0,07 и стал равен 5,47 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,26 тенге (-0,24).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,29-464,31 тенге, евро – по 532,98-538,04 тенге, рубли – по 5,26-5,41.
Цены на основные марки нефти на международных торгах продолжают рост.
По состоянию дневных продаж на 20 августа 2026 года стоимость нефти марки Brent составила 93,88, прибавив 2,47%. WTI торгуется по 85,93 доллара за баррель, подорожав на 2,61%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,22 тенге, евро – 536,5 тенге, рубля – 5,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 августа, можно здесь.