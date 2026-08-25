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Финансы

Доллар слегка подорожал, а рубль – подешевел на торгах 25 августа

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:52 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 458,48 тенге, поднявшись на 0,83 тенге.

Курс российского рубля составил 5,41 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,21 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458-460 тенге, евро – по 529,1-534,5 тенге, рубли – по 5,20-5,35.

Цены на основные марки нефти на международных торгах снижаются 25 августа.

Так, октябрьские фьючерсы снизились до $88,88 – $89,96 за баррель в зависимости от времени торгов.

WTI (сентябрьские/октябрьские фьючерсы) упала до примерно $82,86 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 457,99 тенге, евро – 534,15 тенге, рубля – 5,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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