Кому казахстанцы чаще всего отправляют деньги: 65 млрд тенге за месяц

Жители РК продолжают активно отправлять деньги за рубеж. Но география переводов показывает любопытный разрыв: страна, куда совершается большинство операций, не получает больше всего денег, выяснил Zakon.kz.

65 миллиардов только за месяц

За первое полугодие 2026 года общий объем переводов, отправленных через системы международных денежных переводов, составил 314 млрд тенге при 881 тыс. транзакций. Июньский объем составил около 21% всей суммы, отправленной за шесть месяцев – 60,3 тыс. транзакций на 65,2 млрд тенге. По сравнению с маем количество переводов выросло на 9,3%, а объем операций – на 21,8%.

Нацбанк также сообщил об увеличении на 9% средней суммы перевода, полученного из-за рубежа, по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Россия – чаще, но Узбекистан – больше

В Россию в июне отправили 100,52 тыс. переводов – 62,7% от общего количества. Узбекистан оказался далеко позади: 28,76 тыс. операций, или 17,9%, а в Турцию отправили 16,46 тыс. переводов, или 10,3%.

По количеству операций Россия опережает Узбекистан более чем в три раза, однако по сумме ситуация меняется.

В Узбекистан отправили 22,97 млрд тенге, или 35,2% всех денег, переведенных за рубеж. В Россию ушло 21,22 млрд тенге, или 32,6%, а в Турцию – 8,58 млрд тенге, или 13,2%.

Далее идут Грузия с 3,66 млрд тенге, Кыргызстан с 2 млрд, Азербайджан с 1,4 млрд и Китай с 1,35 млрд тенге.

Таким образом, Узбекистан получил больше денег, несмотря на то, что число переводов туда оказалось меньше российского. Разница объясняется размером отдельных операций: в Россию в среднем отправляли около 211 тыс. тенге, тогда как средний перевод в Узбекистан составил около 799 тыс. тенге. В Турцию средняя сумма достигла примерно 522 тыс. тенге.

Из-за рубежа пришло 18,3 млрд тенге

В июне в Казахстан из-за рубежа поступило 44,85 тыс. переводов на 18,33 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем количество полученных переводов увеличилось на 12,7%, а объем операций – на 21,8%.

Главным источником поступлений стала Россия – 4,23 млрд тенге, или 23,1% общей суммы, далее идут США с 3,11 млрд, Турция с 2,75 млрд, Узбекистан с 1,73 млрд и Германия с 1,38 млрд тенге.

Таким образом, в июне из Казахстана за рубеж отправили 65,2 млрд тенге, а из-за рубежа получили 18,33 млрд, то есть отправленная сумма оказалась примерно в 3,6 раза больше. При этом входящий поток распределен между странами заметно равномернее: на Россию, США и Турцию пришлось около 55% поступивших денег, тогда как Узбекистан, Россия и Турция получили более 80% средств, отправленных из Казахстана.

Есть разница и в валюте переводов: при отправке из Казахстана 74,8% операций проводились в тенге, на которые приходилось 58,4% общего объема, тогда как доллары составляли только 12,7% операций, но 30,7% суммы. При получении из-за рубежа картина обратная: доллары составляли 49,2% операций и 58% их объема, а тенге – 29,4% операций и 26,5% суммы.

Фото: Zakon.kz

Почему для многих стран такие переводы важны

Для Казахстана денежные переводы из-за рубежа имеют незаметный вес в экономике – их объем составляет около 0,08% ВВП, что соответствует 123-му месту среди 160 стран с доступными данными.

В других странах, по данным Всемирного банка, зависимость от таких поступлений значительно выше. Доля переводов в ВВП составляет:

Таджикистан – 47,2%;

Никарагуа – 26,6%;

Непал – 26,2%;

Гондурас – 25,7%;

Самоа – 24%;

Кыргызстан – 17,6%;

Косово – 17,3%;

Узбекистан – 13,7%;

Грузия – 11,9%;

Босния и Герцеговина – 10,5%;

Молдова – 10,5%;

Черногория – 10,3%.

На этом фоне Казахстан выглядит одной из главных стран-доноров всей Евразии в плане денежных переводов.

Ранее мы рассказали, почему казахстанцы стали больше откладывать и меньше тратить.