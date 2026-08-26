Как правильно покупать золото: три главных правила для тех, кто решает вложить деньги

2026 год в финансовом мире проходит под знаком золота. Это неудивительно: в периоды глобальных потрясений драгоценный металл традиционно становится убежищем для инвесторов. Что ждать от золота дальше и стоит ли его покупать для инвестиций – в материале Zakon.kz.

Взлеты и падения желтого металла

За последний год мировая цена золота выросла примерно на 36,5% – с 3 381,10 до 4 616,62 долларов за тройскую унцию. За полгода котировка, напротив, снизилась примерно на 11% – с 5 185,21 доллара. За месяц ресурс подорожал примерно на 12,7%, а за последнюю неделю – примерно на 2,2%. 26 августа цена снизилась на 0,9% после трехдневного роста.

В Казахстане динамика иная. По данным Нацбанка Казахстана 26 августа 2026 года, индикативная стоимость грамма составила 68 184,27 тенге. За год цена выросла на 18,9%, за месяц – примерно на 10%, а за последнюю неделю – примерно на 5%.

В январе золото достигло исторического максимума – 5595 долларов за тройскую унцию. Затем началось резкое снижение: 1 июля цена опускалась до 3 978,55 доллара. К концу июля 2026 года она составляла 4 026,60 доллара.

В августе ситуация изменилась. Более мягкие ожидания относительно американской денежной политики поддержали золото. Снижение доходности облигаций и ослабление доллара сделали металл привлекательнее для инвесторов. 26 августа рынок взял паузу: спотовая цена снизилась до 4 616,62 доллара, поскольку инвесторы ждут новых данных по инфляции в США и сигналов Федеральной резервной системы.

Дополнительный спрос дают инвестиционные фонды, покупающие золото. Одновременно сохраняется спрос со стороны центральных банков. По данным World Gold Council (Всемирного совета по золоту), во втором квартале они купили 289 тонн золота – в пять раз больше пересмотренного показателя первого квартала, составившего 57 тонн.

При этом спрос центральных банков нельзя считать гарантией постоянного роста. В первом полугодии их совокупные покупки составили 345 тонн – самый низкий показатель первого полугодия с 2022 года.

Почему золото в Казахстане выросло слабее?

Главная причина – курс тенге.

1 октября 2025 года официальный курс доллара составлял 549,15 тенге, а 26 августа 2026 года – 458,48 тенге. То есть тенге укрепился к доллару примерно на 16,5%.

Это существенно сдержало рост стоимости золота в Казахстане. Мировая цена металла рассчитывается в долларах, а затем пересчитывается в тенге. Поэтому казахстанский инвестор получает результат сразу от двух факторов: изменения цены золота в долларах и изменения курса тенге.

Именно поэтому мировое золото за год выросло примерно на 36,5%, тогда как стоимость грамма в Казахстане – примерно на 18,9%.

Для инвестора это означает обратный риск: если тенге начнет слабеть, золото в тенге может дорожать существенно быстрее, чем его долларовая цена.

Что прогнозируют эксперты?

Единого прогноза у рынка сейчас нет.

По июльскому опросу Reuters среди 29 аналитиков, медианный прогноз составлял 4509 долларов за унцию в среднем за 2026 год и 4610 долларов на 2027 год. Прогнозы были снижены после резкого падения золота с январского рекорда.

А свежий опрос LBMA – профессиональных аналитиков рынка драгоценных металлов – дает средний прогноз 4500 долларов за унцию на конец 2026 года. При этом диапазон оценок очень широк – от 3879 до 5100 долларов.

Более оптимистичный прогноз дает UBS. Швейцарский банк ожидает роста золота до 5000 долларов за унцию в первой половине 2027 года, хотя предупреждает о краткосрочных рисках.

Еще один оптимистичный прогноз принадлежит Wells Fargo Investment Institute (WFII) – аналитическому подразделению американской финансовой группы Wells Fargo. Институт ожидает 4900 – 5100 долларов за унцию к концу 2026 года. При этом аналитики предупреждают, что путь наверх будет неровным из-за денежной политики США.

Так покупать или ждать?

Покупать можно, но не на всю сумму сразу, считает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

С одной стороны, фундаментальные факторы остаются благоприятными: спрос центральных банков восстановился, инвестиционный спрос растет, а неопределенность вокруг американской денежной политики сохраняется.

С другой стороны, золото за последний месяц выросло примерно на 13%, а августовское движение было очень быстрым.

"Текущая цена уже выше среднего прогноза на конец года. Кроме того, любое изменение ожиданий относительно ФРС способно вызвать коррекцию. 26 августа золото уже снизилось на 0,9% после трехдневного подъема". Ергазы Таубаев

Эксперт предлагает три стратегии.

Для долгосрочного инвестора: имеет смысл покупать золото частями. Это снижает риск войти всей суммой непосредственно перед коррекцией.

имеет смысл покупать золото частями. Это снижает риск войти всей суммой непосредственно перед коррекцией. Для человека, которому деньги могут понадобиться в ближайшие месяцы: сейчас покупать золото не стоит. Волатильность слишком велика, а гарантированной доходности нет.

сейчас покупать золото не стоит. Волатильность слишком велика, а гарантированной доходности нет. Для инвестора со сложным портфелем: обязательно учитывать курс тенге. За последний год он сильно укрепился к доллару и этим была поглощена значительная часть роста мирового золота.

Главный вывод: золото не выглядит дешевым после августовского рывка, но и признаков завершения долгосрочного спроса на него сейчас нет. Поэтому рациональная стратегия – не пытаться угадать идеальную цену, а накапливать позицию постепенно, считает финансист.

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