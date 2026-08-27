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Финансы

Какой кредит нужно взять в Казахстане, чтобы банк его быстрее одобрил

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:21 Фото: freepik
Получить одобрение кредита в Казахстане стало проще не для всех. По одним займам банки более охотно говорят "да", по другим категориям клиенту придется пройти жесткий отбор. Как изменились шансы заемщиков в 2026 году, выяснял Zakon.kz.

Ипотеку стали одобрять чаще

Во II квартале банки Казахстана получили 228 тыс. заявок на ипотеку – на 19% больше, чем в первом квартале. Средний размер запрашиваемого займа вырос на 5%, до 21,5 млн тенге.

Одновременно заметно выросла доля одобренных заявок. Если кварталом ранее она составляла 23%, то теперь достигла 33% – то есть положительный ответ получает примерно каждая третья заявка. Такие данные приведены в опросе БВУ по кредитованию за II квартал 2026 года, проведенного Нацбанком РК.

"Увеличение спроса на ипотечные займы обусловлено активной реализацией государственной программы ипотечного кредитования и региональных жилищных программ крупным банком данного сегмента".Нацбанк

Кроме того, сохранение действующего предельного значения ГЭСВ по ипотеке до конца 2026 года позволяет банкам продолжать ипотечные программы.

Взять автокредит сложнее вдвое

Заявок на автокредит во II квартале стало на 20% больше – всего 1,5 млн.

Прирост здесь почти такой же, как по ипотеке, но на этом сходство заканчивается. Средний размер заявки снизился на 3%, до 7 млн тенге, а доля одобрений составила только 18%. За квартал она выросла лишь на 3 процентных пункта.

Иными словами, положительное решение получает даже не каждый пятый заявитель. При этом условия кредитования немного ужесточились: банки повышали ставки и усиливали требования к заемщикам.

Получается заметная разница: спрос на ипотеку и автокредиты вырос почти одинаково – на 19% и 20%, но доля одобрений составила 33% против 18%.

Почему казахстанцы чаще идут за ипотекой и машиной

Причины роста спроса в этих двух сегментах разные.

"Отдельные крупные и средние банки связывают повышение спроса c возобновлением программ ипотечного кредитования, проведением маркетинговых мероприятий, а также сезонным оживлением рынка и увеличением количества сделок на вторичном рынке недвижимости".Нацбанк

В автокредитовании спрос поддерживают сами автосалоны. Основными факторами роста спроса в сегменте стали предоставление скидок и реализация программ с субсидированными ставками вознаграждения крупными банками.

То есть людей активно стимулируют подавать заявки и на жилье, и на автомобили. Но после подачи заявки банк применяет к этим заемщикам разные критерии.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:21

Фото: Zakon.kz

Потребкредит: огромный поток заявок, но шансы почти не изменились

Беззалоговые потребительские кредиты остаются самым массовым видом займов. Во II квартале банки получили 15,9 млн заявок – примерно столько же, сколько кварталом ранее.

Средняя сумма при этом выросла на 10%, до 1,062 млн тенге. А вот доля одобрений увеличилась всего на 1 процентный пункт – до 33%.

"Основными факторами роста спроса в сегменте стали привлечение новых клиентов в рамках расширения зарплатных проектов, запуск программ рефинансирования и проведение маркетинговых акций как крупным, так и малым банками".Нацбанк

Деньги под залог одобряют намного чаще

Самая необычная динамика зафиксирована в кредитах под залог.

Количество заявок снизилось на 18%, до 85 тыс. При этом средний размер заявки вырос на 27%, до 17,7 млн тенге. А доля одобрений увеличилась сразу на 14 процентных пунктов – до 31%. То есть обращений стало меньше, но положительных решений стало значительно больше.

Что же в итоге? Картина получается следующая: ипотеку и беззалоговый потребкредит банки одобряли примерно в каждом третьем случае, кредит под залог – почти в каждом третьем, а автокредит – менее чем в каждом пятом.

При этом ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, банки ожидают дальнейшего роста спроса на ипотеку и автокредиты. По ипотеке существенного изменения условий они не прогнозируют, а в автокредитовании, напротив, ждут смягчения условий.

Ранее мы рассказали, почему казахстанцы стали меньше тратить и больше откладывать.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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