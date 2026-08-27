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Финансы

Почему цены на мясо в Казахстане обгоняют инфляцию – разбор рынка

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мясо в стране заметно дорожает, хотя производство животноводческой продукции увеличивается. Особенно быстро растет стоимость говядины и баранины, а разница в цене одного и того же вида мяса между городами может достигать 1,7 тыс. тенге за килограмм, сообщает Zakon.kz.

Мяса становится больше, но цены этого не знают

По данным БНС АСПиРК, в январе – июне 2026 года индекс физического объема валовой продукции животноводства составил 104,4% к аналогичному периоду прошлого года. Объем забоя и реализации на убой всех видов скота и птицы в живом весе увеличился на 5,3%. Производство коровьего молока выросло на 2,4%, куриных яиц – на 7,9%.

На этом фоне мясо для покупателей все равно становится дороже. В августе говядина с костями подорожала за год на 12%, бескостная говядина – на 10,1%, конина – на 11,7%, мясо кур – на 12,4%, мясной фарш – на 12,8%. Баранина прибавила сразу 23,9%.

Получается заметный разрыв между производством и ценами: выпуск увеличивается, а мясо дешевле не становится.

Баранина резко обошла остальные виды мяса

Баранина стала самым быстро дорожающим видом мяса в потребительской корзине. За год цена выросла на 23,9%, а с начала 2026 года – на 17,8%.

Самый резкий рост пришелся на весну. В мае баранина подорожала на 4,7% за месяц, в июне – еще на 4,2%. В июле темп замедлился до 2,3%, однако снижения цены не произошло.

Для сравнения: говядина с костями за год подорожала на 12%, конина – на 11,7%, куриное мясо – на 12,4%. Даже мясной фарш, который прибавил 12,8%, оказался далеко позади баранины.

Курбан айт и Персидский залив

Причину подорожания баранины в июне 2026 года Министерство сельского хозяйства РК связывало с сезонным фактором и религиозным праздником.

"Что касается роста цен на баранину, наблюдавшегося в апреле-мае текущего года, он носил временный и сезонный характер. Основным фактором роста цен стало традиционное увеличение спроса в период подготовки и проведения праздника Курбан айт, который в текущем году пришелся на конец мая".МСХ РК

Однако после майского и июньского скачка цены продолжили расти и дальше. В августе 2026 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сказал так:

"Известные события в Персидском заливе повлияли на волатильность цен на баранину. Но еще раз хочу отметить, что на сегодняшний день волатильности взрывного роста мы не наблюдаем. Цена, да, меняется, но она в целом стабильна, и перебоев с обеспечением продукцией животноводства на сегодняшний день нет", – отметил министр.

Действительно, мировой рынок стал дополнительным фактором роста цен. По данным Energyprom.kz, в июле международные цены на баранину достигли рекордного уровня. Причиной назывались ограниченное экспортное предложение из Океании и высокий импортный спрос. При этом Индекс цен на мясо ФАО в июле уменьшился за месяц на 2,8%.

Казахстанцы не стали есть больше мяса

При этом резкого роста потребления, который мог бы объяснить нынешнее подорожание, не видно.

По сводке БНС АСПиРК, в первом квартале 2026 года на одного казахстанца в среднем приходилось 20,7 кг мяса и мясопродуктов против 20,6 кг годом ранее. Потребление говядины осталось на уровне около 6 кг на человека за квартал, а баранины снизилось с 1,2 до 1,1 кг.

Заметнее выросло потребление конины – с 1,8 кг на человека в первом квартале 2021 года до 2,2 кг в аналогичном периоде 2026 года.

Таким образом, общая динамика потребления не показывает такого роста спроса, который мог бы объяснить двузначное подорожание большинства видов мяса.

В каком городе мясо обойдется дороже

Средняя цена по стране сильно зависит от места покупки. На конец августа 2026 года килограмм баранины в среднем стоил 4 498 тенге, но в Астане цена достигала 5 441 тенге, а в Кокшетау составляла 3 795 тенге. Разница – 1 646 тенге за килограмм.

По говядине с костями разброс также заметный: 4 152 тенге в Алматы против 3 402 тенге в Актобе. Бескостная говядина в Алматы стоила 5 192 тенге, тогда как в Павлодаре – 4 327 тенге.

Конина в среднем обходилась в 4 268 тенге за килограмм. Самая высокая цена среди указанных городов отмечалась в Петропавловске – 4 815 тенге, самая низкая – в Туркестане, 4 010 тенге.

Казахстан только недавно приблизился к уровню 1990 года

Кстати говоря, данные Бюро национальной статистики показывают, что страна только-только смогла приблизиться к показателям 35-летней давности.

Вот цифры. В 1990 году в Казахстане произвели 2,63 млн тонн мяса в живом весе. К 1996 году производство сократилось до 1,51 млн тонн, а к 2000 году – до 1,05 млн тонн.

Затем началось постепенное восстановление. В 2010 году объем достиг 1,50 млн тонн, в 2021 году – 2,16 млн тонн, а в 2024 году – 1,99 млн тонн. В 2025 году в Казахстане произвели около 2,05 млн тонн мяса в живом весе.

Ранее мы рассказали, сколько продуктов питания приходится на среднего жителя Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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