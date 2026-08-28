#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+34°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+34°
$
462.3
538.07
5.41
Финансы

Доллар еще подорожал на торгах 28 августа

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,77 тенге, поднявшись еще на 2,1 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,44 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,6-465,7 тенге, евро – по 538-543,4 тенге, рубли – по 5,25-5,40.

Цены на основные марки нефти на международных торгах снижаются 28 августа.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,46 доллара, составила 89,24 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 0,36 доллара – до 83,17 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:44, 28 июля 2026
Доллар снова подорожал на торгах 28 июля
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:40, 28 августа 2025
Доллар слегка подешевел на торгах 28 августа
Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро
15:39, 11 августа 2026
Доллар подешевел, а рубль подорожал на торгах 11 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
15:52, Сегодня
Этап "Большого шлема" по дзюдо в Лозанне: Акылжан Жубатканов будет бороться за полуфинал
Казахстан хоть раз, но вошёл в ТОП-3 на турнире
15:33, Сегодня
Казахстан выиграл медаль на чемпионате мира по пляжной борьбе в Азербайджане
Шерзод Давлатов
15:21, Сегодня
Шерзод Давлатов выиграл три схватки подряд и вышел в четвертьфинал Grand Slam в Лозанне
Нурсултан Мендыбаев
15:10, Сегодня
Чемпион мира по ММА Нурсултан Мендыбаев дисквалифицирован на шесть лет из-за допинга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: