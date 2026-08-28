Доллар еще подорожал на торгах 28 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,77 тенге, поднявшись еще на 2,1 тенге.

Курс российского рубля вырос до 5,44 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,35).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,6-465,7 тенге, евро – по 538-543,4 тенге, рубли – по 5,25-5,40.

Цены на основные марки нефти на международных торгах снижаются 28 августа.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) стоимость нефти марки Brent, снизившись на 0,46 доллара, составила 89,24 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) баррель нефти марки Light подешевел на 0,36 доллара – до 83,17 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 августа, можно здесь.