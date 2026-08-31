Кредит могут не дать: за полгода объем проблемных займов вырос на 17,2%

В банковской статистике Казахстана за первое полугодие 2026 года обозначился настораживающий разрыв: объем выданных займов увеличивается, но вместе с ним заметно ускоряется и просрочка. Особенно сильно это проявилось в кредитовании бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Проблемные кредиты растут быстрее портфеля

По данным агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), за первые шесть месяцев года общий объем займов с просроченными платежами вырос с 2,6 трлн до 3,3 трлн тенге. Их доля в общем ссудном портфеле увеличилась с 6,1% до 7,4%.

Особенно заметно выросла самая тяжелая категория – займы, по которым платежи не поступают свыше 90 дней. Их объем увеличился с 1,58 трлн до 1,85 трлн тенге, или на 17,2%. При этом весь ссудный портфель банков прибавил только 3% и достиг 44,75 трлн тенге.

Разница между этими темпами важнее самой цифры 17,2%: объем проблемных займов растет почти в шесть раз быстрее всего портфеля.

Сначала задерживают, потом не платят

Проблема не ограничивается теми, кто уже несколько месяцев не выполняет обязательства. За полгода объем займов с задержкой платежа от 1 до 30 дней вырос на 54,6% – с 644,5 млрд до 996,6 млрд тенге.

Займы с просрочкой от 31 до 60 дней увеличились на 9,3%, а от 61 до 90 дней – на 14,2%. Получается, одновременно растет и ранняя просрочка, и сумма долгов, которые уже перешли в наиболее тяжелую категорию.

Важно, что у населения долги растут быстрее портфеля.

За полгода объем займов физлицам увеличился на 4,3% – с 24,77 до 25,85 трлн тенге. Но сумма просрочки свыше 90 дней выросла на 15,8% – с 1,07 до 1,24 трлн тенге.

Доля таких займов в розничном портфеле поднялась с 4,3% до 4,8%. При этом число проблем еще не достигло трех месяцев: объем займов с просрочкой от 1 до 30 дней вырос на 41,1% – с 488,5 до 689,3 млрд тенге.

У МСБ цифры еще жестче, у крупных фирм наоборот

У малого и среднего бизнеса портфель вырос на 9,6% – с 11,1 до 12,17 трлн тенге, однако объем займов с просрочкой свыше 90 дней подскочил на 40,1% – с 338,1 до 473,5 млрд тенге.

Доля таких займов увеличилась с 3% до 3,9%. А сумма займов с задержкой платежа до 30 дней выросла на 157,7% – со 111 млрд до 286 млрд тенге. При этом покрытие проблемных займов резервами снизилось с 70,2% до 64%. Провизии по NPL свыше 90 дней, напротив, выросли на 27,6%.

В сегменте юридических лиц ситуация заметно отличается. Их портфель за полугодие сократился на 11,1% – с 7,23 трлн до 6,43 трлн тенге, а сумма займов с просрочкой свыше 90 дней уменьшилась на 20,8% – со 165,7 млрд до 131,2 млрд тенге. Доля проблемных займов снизилась с 2,3% до 2%. Одновременно их покрытие резервами выросло с 53,1% до 61,1%.

Таким образом, ухудшение качества портфеля сосредоточено прежде всего в двух сегментах – у населения и МСБ. У крупных компаний динамика противоположная.

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Банки увеличивают резервы

Рост просрочки уже отражается на суммах, которые банки откладывают под возможные потери. Общий объем провизий по МСФО (резервы на возможные потери по выданным кредитам. – Прим. ред.) увеличился на 8% – с 1,93 трлн до 2,08 трлн тенге.

Резервы по займам с просрочкой свыше 90 дней выросли на 17,4% – с 954,6 млрд до 1,12 трлн тенге. При этом общий коэффициент покрытия почти не изменился: 60,6% на начало года против 60,7% на 1 июля.

В случае МСБ картина иная: резервы выросли на 27,6%, но покрытие проблемных займов снизилось.

Заметим, что банки не отказываются от расширения портфеля. За полгода он вырос на 3%, а финансирование МСБ – на 9,6%. Но внутри системы меняется соотношение между новыми выдачами и качеством уже накопленных обязательств.

Для банков это означает более высокую цену ошибки при выдаче новых денег. Поэтому заемщикам с большой долговой нагрузкой, нестабильным доходом или проблемной кредитной историей может быть сложнее получить новый заем.

Ранее мы рассказали, что банки Казахстана охотнее всего дают деньги на ипотеку. Так, во II квартале БВУ получили 228 тыс. заявок на этот продукт – на 19% больше, чем в первом квартале. Средний размер запрашиваемого займа вырос на 5%, до 21,5 млн тенге. Одновременно заметно выросла доля одобренных заявок. Если кварталом ранее она составляла 23%, то теперь достигла 33% – то есть положительный ответ получает примерно каждая третья заявка.