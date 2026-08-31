Курс доллара снизился на торгах 31 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,31 тенге, снизившись на 2,23 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,34 тенге (-0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,85 тенге (-0,25).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,3-463,5 тенге, евро – по 533,6-538,7 тенге, рубли – по 5,16-5,31.
Цены на основные марки нефти на международных торгах растут 31 августа.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 5,25%, до 90,64 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,84%, до 85,77 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,77 тенге, евро – 541,36 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 августа, можно здесь.