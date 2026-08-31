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Финансы

Курс доллара снизился на торгах 31 августа

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,31 тенге, снизившись на 2,23 тенге.

Курс российского рубля снизился до 5,34 тенге (-0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,85 тенге (-0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,3-463,5 тенге, евро – по 533,6-538,7 тенге, рубли – по 5,16-5,31.

Цены на основные марки нефти на международных торгах растут 31 августа.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 5,25%, до 90,64 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,84%, до 85,77 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 464,77 тенге, евро – 541,36 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 августа, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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